حقيقة صورة أثارت جدلًا لسجن إنفرادي في السويد

بالصور- أسقط خاتم ألماس في مرحاض الطائرة.. ماذا حدث بعدها؟

كتب - هشام عواض:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفتاة تجلس بمفردها في غرفة مرفه، قيل إنها غرفة سجن إنفرادي في السويد.

لكن نفى الحساب الرسمي لبوابة السويد الرسمية باللغة العربية على موقع "تويتر"، وجود هذا المكان في السويد، وأكد أن الصورة في فندق الكاتراز في ألمانيا.

وفندق الكاتراز كان في السابق سجن تم تحويله إلى فندق عام 1867، ويُعد أول فندق على شكل سجن في ألمانيا. ويوفر غرفًا على شكل زنزانة وغرفًا تقليدية، بحسب موقع "booking".

ويقع بالقرب من الحديقة اليابانية في وسط كايزرسلاوترن على أطراف غابة Pfälzer Wald.

ويُمكن لضيوف الغرف المصممة على شكل زنزانة استكشاف جانب من الحياة في السجن عبر النوافذ ذات القضبان وأسرّة السجن الأصلية التي صنعها نزلاء السجن.