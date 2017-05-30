لاتهامه بتقاضي رشوة.. ضبط وكيل كلية التربية الرياضية بجامعة بنها
لاتهامه بتقاضي رشوة.. ضبط وكيل كلية التربية الرياضية بجامعة بنها
02:49 م الثلاثاء 30 مايو 2017
جامعة بنها
القليوبية - أسامة علاء الدين:
ضبطت الرقابة الادارية بالقليوبية وكيل كلية التربية الرياضية بجامعة بنها، اليوم الثلاثاء، بتهمة تقاضي رشوة مالية من أحد الباحثين.
كان الباحث بكلية التربية الرياضية محمد السيد، قد اتهم وكيل الكلية بسرقة بحث خاص، وبيعه لباحث آخر من خارج الكلية مقابل 7 آلاف جنيه.
وأمر السيد القاضي، رئيس جامعة بنها، بتشكيل لجنة من 3 أساتذة لمطابقة البحث ولكن اللجنة استشعرت الحرج وتم تشكيل لجنة أخرى من كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان، وقررت مطابقة البحث.
وعقب تقنيين الإجراءات، ألقي القبض على وكيل كلية التربية الرياضية ببنها داخل مبنى الكلية، ومعه مدرس مساعد بذات القسم لمساندته ومشاركته في الواقعة.
حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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