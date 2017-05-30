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القبض على تركي في ألمانيا للاشتباه في صلته بالإرهاب

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مصراوي Masrawy

القبض على تركي في ألمانيا للاشتباه في صلته بالإرهاب

02:58 م الثلاثاء 30 مايو 2017

القبض على تركي في ألمانيا للاشتباه في صلته بالإرهاب

فايدن - (د ب أ):
ألقت الشرطة الألمانية اليوم، الثلاثاء، القبض على تركي 37 عاما في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا للاشتباه في انتمائه لتنظيم إرهابي.

وبحسب بيانات الادعاء العام في مدينة ميونخ، فإن هناك اشتباها في انتماء المتهم لجماعة "جند الشام" الإسلامية المتطرفة.

ويشتبه الادعاء العام في أن المتهم سافر إلى سوريا خلال عامي 2013 و 2014 ، وتدرب هناك على استخدام أسلحة حربية وشارك في معارك.

ويواجه التركي اتهامات بالترويج لتنظيم إرهابي في ألمانيا وتجنيد أعضاء به.
وتم القبض على المتهم في إطار حملة دولية، قام خلالها مكتب الشرطة الجنائية المحلي لولاية بافاريا ومركز مكافحة التطرف والإرهاب لدى الادعاء العام في ميونخ بمداهمة خمسة عقارات بالقرب من مدينة فايدن الألمانية ومدينتي لينس وإنسبروك النمساويتين، حسبما ذكر المتحدث باسم الادعاء العام.

وشارك في المهمة نحو مئة شرطي.

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