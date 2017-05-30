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السودان تحظر دخول السلع الزراعية والحيوانية من مصر

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مصراوي Masrawy

السودان تحظر دخول السلع الزراعية والحيوانية من

02:48 م الثلاثاء 30 مايو 2017

السودان تحظر دخول السلع الزراعية والحيوانية من مصر

الخرطوم- (د ب أ):
قررت السودانية اليوم، الثلاثاء، إنفاذ قرارات وزارة التجارة الخاصة بمنع دخول السلع الزراعية والحيوانية من مصر .

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" اليوم أن رئيس مجلس الوزراء الفريق أول ركن بكرى حسن صالح أصدر قراراً بإجازة توصيات اللجنة الفنية الخاصة بمتابعة قرار حظر السلع المصرية الزراعية ومنتجاتها عبر الموانئ والمعابر الحدودية والموجودة داخل الحظائر الجمركية الواردة من جمهورية مصر العربية.

وأشارت الوكالة إلى حصر السلع الأربع (لبن- سكر- شاي - زيت) ذات المنشأ غير المصري، نوعها وحجمها ومستورديها وتاريخ وصولها إلى الموانئ السودانية ورفعها لرئاسة مجلس الوزراء للقرار.
وحسب الوكالة، تقرر وقف استيراد أي تقاوي أو شتول من جمهورية مصر العربية، وإجراء كافة التحوطات اللازمة للوارد منها، إضافة إلى التأكيد على أن حصر الواردات من مصر نهائياً مع قفل الحظائر الجمركية أمام أي واردات مصرية صدر فيها قرار.

وطبقا للوكالة، تقرر أيضا وقف أي فحص للمدخلات في الموانئ الجافة بسوبا والعبيدية وكريمة وغيرها، على أن يتم الفحص فقط في النقاط الحدودية للبلد.
وطالبت الحكومة السودانية اتحاد أصحاب العمل بالعمل على استيراد السلع مباشرة من المنشأ دون عبورها بمصر.

وتأتي هذه الاجراءات في أعقاب اتهام الرئيس السوداني عمر البشير الاسبوع الماضي مصر بدعم الحركات المسلحة السودانية المتمردة، وقال إن "الجيش السوداني ضبط آليات عسكرية مصرية بحوزة المسلحين في دارفور" .

ونفى الرئيس المصري عبد الفتاح هذا الاتهام ، مؤكدا أن "مصر دولة رشيدة ولها وجه واحد ولن نكون ضد أي دولة وتحديدا السودان".

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