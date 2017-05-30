أخبار عاجلة

الجنايات تستمع لمرافعة دفاع المتهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف -
"الدستور": قانون الجمعيات الأهلية شهادة وفاة للمجتمع المدني -
سامي شرف: عبد الناصر لم يكن إخوانيًا.. وأهتم بنشر التعليم الأزهري -
صورة وخبر: سوريا في رمضان.. طفل صريع ونظرة وداع -
مصدر أمني عراقي: مقتل 23 شخصا وإصابة 22 في التفجير الانتحاري في محافظة الأنبار -
الخميس.. انطلاق احتفالات ليالي رمضان بسوهاج -
عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد -
ظهير فولفسبورج يجري الكشف الطبي في ميلان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

نائب وزير الإسكان يزور جنوب سيناء ويجتمع بأهالي "عشش الجبيل"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

نائب وزير الإسكان يزور جنوب سيناء ويجتمع بأهالي "عشش الجبيل"

02:44 م الثلاثاء 30 مايو 2017

‎كتبت- ندى الخولي:

زار اليوم أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان، حافظة جنوب سيناء في جولة ميدانية، في إطار متابعة مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة برفقة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.
وتوجه درويش وفودة، إلى مدينة طور سيناء لعقد جلسه نقاشية للمرة الثانية مع أهالي منطقة عشش الجبيل -وهي منطقة عشش مسكن غير ملائم بعدد (٦١) عشة- للبدء الفوري في التطوير، مراعاة لمبدأ التواصل مع الأهالي.

ومن المتوقع أن تصل تكلفة التطوير مبلغ وقدره حوالي ١٨ مليون جنيه.

كما توجها إلى مدينة شرم الشيخ، لمتابعة تنفيذ مشروع تطوير مناطق الرويسات، ويتمثل المشروع في إنشاء ٥٠٠ وحدة سكنية وترفيق عدد (١٩٤٣)قطعة أرض بتكلفة إجمالية وقدرها ٢٢٥ مليون جنيه.

ثم انتهت الجولة بزيارة ميدانية إلى مدينة دهب لتفقد بعض المناطق العشوائية التي طلبت المحافظة إضافتها للخريطة القومية للمناطق غير الآمنة.
--

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير الإسكان يتفقد مشروع

    وزير الإسكان يتفقد مشروع "بيت الوطن" بالقاهرة الجديدة

    أخبار
  • وزير الإسكان يشهد بدء الحفر بحي الفيلات في العاصمة الإدارية الجديدة

    وزير الإسكان يشهد بدء الحفر بحي الفيلات في العاصمة الإدارية الجديدة

    أخبار
  • التعليم تستبعد رئيسا لجنتين بامتحانات الدبلومات الفنية بالغربية وجنوب سيناء

    التعليم تستبعد رئيسا لجنتين بامتحانات الدبلومات الفنية بالغربية وجنوب

    أخبار
  • مدبولي: تخصيص 175 فدانًا بالقاهرة الجديدة للمجموعة المصرية- السعودية​ للاستثمار

    مدبولي: تخصيص 175 فدانًا بالقاهرة الجديدة للمجموعة المصرية-

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • المحكمة تطلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور لمحاكمته في سب مستشار

    المحكمة تطلب رفع الحصانة عن لمحاكمته في سب مستشار "مرسي"أخبار

  • المالية: العلاوة الاستثنائية 7% من الأجر الوظيفي بحد أقصى 130 جنيها

    المالية: العلاوة الاستثنائية 7% من الأجر الوظيفي بحد أقصى 130 جنيهاأخبار

  • بالصور- تشييع جثمان الطفلة ليلى التي قتلها خاطفوها

    بالصور- تشييع جثمان الطفلة ليلى التي قتلها خاطفوهاأخبار

  • مصدر: الضابط المتهم بقتل الطفل يوسف

    مصدر: الضابط المتهم بقتل الطفل يوسف "مختفي"أخبار

  • كيف يرى أصحاب المعاشات قرار الحكومة بالزيادة الجديدة؟

    كيف يرى أصحاب المعاشات قرار بالزيادة الجديدة؟أخبار

  • حبس خال

    حبس خال "عريس أكتوبر" ومأمورية للقبض على ضابط ونجل برلماني في اتهامهمأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. مرتضى منصور: ما يفعله رامز جلال شروع في قتل و«هحبسه»

بالفيديو.. مرتضى منصور: ما يفعله رامز جلال شروع في قتل و«هحبسه»

بالفيديو.. مرتضى منصور: كهربا ليس للبيع او الإعارة

بالفيديو.. مرتضى منصور: كهربا ليس للبيع او الإعارة

مرتضى منصور يكشف عن سبب نقل مباراة اتحاد العاصمة لـ«برج العرب»

مرتضى منصور يكشف عن سبب نقل مباراة اتحاد العاصمة لـ«برج العرب»

يسار ألمانيا يطالبون الحكومة بأن توافق أفعالها كلماتها الحادة ضد ترامب

يسار ألمانيا يطالبون الحكومة بأن توافق أفعالها كلماتها الحادة ضد ترامب