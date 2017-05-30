نائب وزير الإسكان يزور جنوب سيناء ويجتمع بأهالي "عشش الجبيل"

‎كتبت- ندى الخولي:

زار اليوم أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان، حافظة جنوب سيناء في جولة ميدانية، في إطار متابعة مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة برفقة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وتوجه درويش وفودة، إلى مدينة طور سيناء لعقد جلسه نقاشية للمرة الثانية مع أهالي منطقة عشش الجبيل -وهي منطقة عشش مسكن غير ملائم بعدد (٦١) عشة- للبدء الفوري في التطوير، مراعاة لمبدأ التواصل مع الأهالي.

ومن المتوقع أن تصل تكلفة التطوير مبلغ وقدره حوالي ١٨ مليون جنيه.

كما توجها إلى مدينة شرم الشيخ، لمتابعة تنفيذ مشروع تطوير مناطق الرويسات، ويتمثل المشروع في إنشاء ٥٠٠ وحدة سكنية وترفيق عدد (١٩٤٣)قطعة أرض بتكلفة إجمالية وقدرها ٢٢٥ مليون جنيه.

ثم انتهت الجولة بزيارة ميدانية إلى مدينة دهب لتفقد بعض المناطق العشوائية التي طلبت المحافظة إضافتها للخريطة القومية للمناطق غير الآمنة.

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