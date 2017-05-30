وزير الإسكان يتفقد مشروع "بيت الوطن" بالقاهرة الجديدة

كتبت- ندى الخولي:

تفقد مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين بالخارج بمدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح مدبولي، أن المشروع بمساحة 4200 فدانًا مقسمة إلى 8 أحياء سكنية، بها 12930 قطعة،إضافة إلى مناطق متكاملة الخدمات، ويقع المدخل الجديد للمشروع على طريق القاهرة – السويس.

وتفقد مدبولي أعمال الطرق والمرافق العامة، التي تقوم الوزارة بتنفيذها بالحيين الأول والثاني.

وأوضح مصطفى فهمي، رئيس جهاز المدينة، أن الحي الأول تبلغ مساحته 400 فدان، وبه 1323قطعة، وتم تخصيصها بالكامل، ووصلت نسبة إنجاز أعمال المرافق والطرق (أسفلت) إلى 95 %،بينما تبلغ مساحة الحي الثاني 700 فدان، وبه 1738 قطعة تم تخصيصها بالكامل، وتم تسليم 367قطعة للمستفيدين.

وقال وزير الإسكان، إن مساحة الحي الثالث 520 فداناً، بإجمالي 2149 قطعة، والحي الرابع 380 فداناً، وبه 1567 قطعة، مؤكداً أنه يجري تنفيذ أعمال المرافق بالحيين، ببرامج زمنية مكثفة لسرعةتسليم الحاجزين.

وأضاف الوزير، أن مساحة الأحياء (5، 6، 7، 8) تبلغ 2200 فدان تقريباً، وتم طرحها بالمرحلة الثالثة للمشروع، ويجرى العمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ المرافق قبل نهاية 2017 لتسليم المستفيدين، ووصلت نسبة إنجاز أعمال الطرق 59 %، والمرافق العامة 43 %.