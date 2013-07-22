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دراسة: ممارسة جهد بدنى يؤدى إلى التعرق يخفض خطر السكتة الدماغية 20 بالمائة

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دراسة: ممارسة جهد بدنى يؤدى إلى التعرق يخفض خطر السكتة الدماغية 20 بالمائة دراسة: ممارسة جهد بدنى يؤدى إلى التعرق يخفض خطر السكتة الدماغية 20 بالمائة

قد يكون التعرق أثر جانبى غير مستحب ناجم عن الموجات الحارة، لكن علماء أستراليين كشفوا أن ممارسة جهد بدنى يؤدى إلى التعرق يمكن أن يقلل من فرص تعرض الإنسان لسكتة دماغية.

وقال العلماء بجامعة ساوث أستراليا، إن الاشخاص الذين لا يبذلون أى جهد بدنى يكونون عرضة للإصابة بسكتة دماغية بنسبة 20 بالمائة مقارنة بالذين يمارسون بكثافة متوسطة أو قوية تكون كافية للتعرق أربع مرات أسبوعيا.

واعتمدت الدراسة، وفقا لصحيفة (ديلى ميل) البريطانية، على متابعة أكثر من 27 ألف مواطن أمريكى تبدأ اعمارهم من 45 عاما فأكثر لمدة وصلت إلى أكثر من خمس سنوات.

وقال القائمون على البحث إن منافع ممارسة جهد بدنى فيما يتعلق بالحد من الإصابة بالسكتة يرتبط بتأثيره الإيجابى على عوامل أخرى تشكل خطرا على الصحة، فالرياضة تخفض ضغط الدم وتقلل الوزن وتحمى من مرض السكر.

وتدعم هذه الدراسة نتائج بحث سابق أشار إلى أن عدم ممارسة نشاط بدنى يأتى فى المرتبة الثانية كأحد مسببات السكتة الدماغية بعد ارتفاع ضغط الدم.

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مصر 365

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