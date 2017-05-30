"السعيد": خطة للاستفادة من البحيرات الشمالية بالتعاون مع الجهات البحثية

كتب -محمد غايات:

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ،أنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي دعت وزارة التخطيط لإجتماع يهدف إلى تنسيق العمل في ملف تطوير البحيرات الكبرى (المنزلة – البرلس – إدكو – مريوط - البردويل) بمشاركة ممثلين لوزارات الزراعة والري وهيئة الاستشعار عن بعد والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العامة التخطيط العمراني وهيئة الثروة السمكية وجهاز شئون البيئة ومركز بحوث المياه.

وشارك باحثون من معاهد بحوث الشواطئ وعلوم البحار ومعهد صيانة القنوات المائية، في الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة التخطيط والاصلاح الاداري الاجتماع التنسيقي الأول لدراسة

أبعاد التنمية الاقتصادية والبيئية للبحيرات الكبرى في مصر.

أكدت الوزيرة على اهتمام الحكومة بتنفيذ تكليفات الرئيس بتعظيم الاستفادة من البحيرات الكبرى في ضوء الدراسات المتاحة عن الابعاد البيئية والتنموية.

وطالبت السعيد، الجهات ذات الصلة باستكمال الدراسات المطلوبة بما يوفر معلومات كافية حول التوجه المستقبلي للتعامل مع البحيرات.

ودعت السعيد، وزارة التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمي لتقديم نتائج دراستهم الخاصة بالبحيرات في اجتماع عام تستضيفه الوزارة الأسبوع القادم.

وأشارت أن الوزارة ستواصل تنفيذ التكليفات الرئاسية بالتنسيق بين الجهات الشريكة واستكمال الدراسات وبلورة خطة استراتيجية متكاملة للتنمية الاقتصادية للبحيرات بما يعظم مساهمتها في الاقتصاد القومي.

يذكر أن البحيرات الخمس الكبرى المستهدفة تقع على ساحل البحر المتوسط. وبالرغم من الاهمية الاقتصادية لهذه البحيرات كمصدر للتوازن الأيكولوجى والثروة السمكية ومياه الزراعة، إلا أنها تواجه العديد من المشكلات التي ادت إلى تراجع مساهمتها الاقتصادية، وزيادة المشكلات البيئية التي تنتج عنها وعلى رأسها الصرف الصحى والصرف الصناعى والتعدى على حرم البحيرات بالردم والبناء ونفوق الأسماك. هذا إلى جانب مشكلة تداخل الإختصاصات بين العديد من الجهات الحكومية بشأن إدارة البحيرات والأنشطة القائمة عليها.