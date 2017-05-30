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وزير النقل: "نسبة الحوادث ارتفعت بسبب المارة"

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مصراوي Masrawy

وزير النقل: "نسبة الحوادث ارتفعت بسبب المارة"

02:31 م الثلاثاء 30 مايو 2017

هشام عرفات وزير النقل

كتب - أحمد علي:

قال هشام عرفات، وزير النقل، إن "الوزارة طلبت ٩ مليار جنيه في الموازنة الجديدة، وذلك لإصلاح أوضاع السكك الحديد، ولكن تم تخصيص ٣ مليار جنيه فقط، ولذلك نحاول جاهدين أن نخلق وسائل تمويل جديدة، وهذا يدفعنا لمزيد من تنمية الموارد و ترشيد الإنفاق"، مشيرًا إلى ارتفاع التكلفة الاستثمارية بعد تعويم الجنيه الأمر الذي يصعب المهمة.

وأضاف عرفات، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أن نسبة الحوادث عالية بسبب المارة، لذلك نقوم بمشروعات لخدمة المشاة، وقد تم إلغاء كباري المشاة والآن نقوم بالإنفاق وإنشاء محاور على النيل.

وتابع: "لدينا (٧) أهداف من أهمها الجودة والسلامة وفصل الملكية عن الإدارة عن التشغيل عن الرقابة، وهدفنا هو تحقيقهم، كما أنه سيكون هناك خطة وهدف وتكامل لكل القطاعات، وسأكون مقصر إذا لم أطور الخط الأول للمترو".

وأعلن الدكتور هشام عرفات، أنه أكمل 100 يوم عمل بالوزراة، مضيفًا "لن أتمكن من تقييم نفسي ولكن يقوم نواب الشعب بهذه المهمة لأنكم اختيار الشعب".

وأضاف عرفات، أنه منذ توليه منصب وزير النقل والمواصلات في فبراير الماضي، جلس مع مجموعة من الوزراء، وذلك لحل مشاكل الموانئ والوصول لمفهوم الشباك الواحد الذي نسعى لتحقيقه على أرض الواقع، كما نسعى للربط الإلكتروني بين لجنة الصادرات و الواردات بخلاف الربط مع الجمارك، متابعًا "استفدت من مقترحاتكم بخصوص رفع الدعم على تذاكر المترو و أقوم بتنفيذ بعضها". 

وأشار إلى أن لدى الوزارة خطة والبنك الدولي يراقبها، ليؤثر على مؤشرات الأداء اللوجيستي، كما أن هناك خطة قصيرة المدي تنتهي في شهر سبتمبر، وأن التحدي الثاني هو تحقيق التوازن بين العرض والطلب بعد زيادة الطلب ونضع معايير الأمن والسلامة.

من جانبه أكد اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن تحتاج إلى خدمة أولًا ثم إلى .

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