رئيس جامعة المنيا: نطبق معايير الجودة على الورقة الامتحانية.. "صور"

استرداد 469 فدانًا من أملاك الدولة في أسيوط

المنيا - ريمون الراوي:

عقد الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة سير العملية الامتحانية بكلية التربية، والتأكد من مدى توفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم، ومدى مطابقة ورقة الامتحان لمعايير الجودة ومدي قياسها لمهارات الطالب وقدراته العلمية.

وتفقد "أبو المجد" خلال جولتة امتحانات الفرقة الأولى لأقسام اللغة العربية والتاريخ، وامتحانات الفرقة الرابعة لأقسام اللغة العربية والإنجليزية.

وشدد أبو المجد على الملاحظين والمراقبين باتباع القواعد المنظمة للامتحانات وعدم دخول الطلاب اللجان بالتليفون المحمول، منعًا لحالات الغش، وتواجد بطاقات الطلاب على المدرجات باللجان مدون بها بيانات الطالب وصورته وشعبته.

وأكد "أبو المجد" أن الجامعة تطبق معايير الجودة على الورقة الامتحانية، لتحقيق الجودة التعليمية الشاملة داخل الجامعة.

رافق رئيس الجامعة خلال جولتة التفقدية الدكتور مصطفى عبد النبى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد شحاته عميد كلية التربية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.