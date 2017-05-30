أخبار عاجلة

الجنايات تستمع لمرافعة دفاع المتهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف -
"الدستور": قانون الجمعيات الأهلية شهادة وفاة للمجتمع المدني -
سامي شرف: عبد الناصر لم يكن إخوانيًا.. وأهتم بنشر التعليم الأزهري -
صورة وخبر: سوريا في رمضان.. طفل صريع ونظرة وداع -
مصدر أمني عراقي: مقتل 23 شخصا وإصابة 22 في التفجير الانتحاري في محافظة الأنبار -
الخميس.. انطلاق احتفالات ليالي رمضان بسوهاج -
عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد -
ظهير فولفسبورج يجري الكشف الطبي في ميلان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

رئيس جامعة المنيا: نطبق معايير الجودة على الورقة الامتحانية.. "صور"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس جامعة المنيا: نطبق معايير الجودة على الورقة الامتحانية.. "صور"

02:38 م الثلاثاء 30 مايو 2017

  • عرض 9 صورة

    68dc5fea6c.jpg

  • عرض 9 صورة

    4c5299b257.jpg

  • عرض 9 صورة

    c9744133db.jpg

  • عرض 9 صورة

    6dea8f3d8e.jpg

  • عرض 9 صورة

    1a702a17f6.jpg

  • عرض 9 صورة

    77b3fbb25f.jpg

  • عرض 9 صورة

    91b2b3524e.jpg

  • عرض 9 صورة

    2a2f4f8c73.jpg

  • عرض 9 صورة

    c312b16d81.jpg

إعادة الألبوم

استرداد 469 فدانًا من أملاك الدولة في أسيوط

الألبوم التالى

استرداد 469 فدانًا من أملاك الدولة في أسيوط

المنيا - ريمون الراوي:

عقد الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة سير العملية الامتحانية بكلية التربية، والتأكد من مدى توفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم، ومدى مطابقة ورقة الامتحان لمعايير الجودة ومدي قياسها لمهارات الطالب وقدراته العلمية.

وتفقد "أبو المجد" خلال جولتة امتحانات الفرقة الأولى لأقسام اللغة العربية والتاريخ، وامتحانات الفرقة الرابعة لأقسام اللغة العربية والإنجليزية.

وشدد أبو المجد على الملاحظين والمراقبين باتباع القواعد المنظمة للامتحانات وعدم دخول الطلاب اللجان بالتليفون المحمول، منعًا لحالات الغش، وتواجد بطاقات الطلاب على المدرجات باللجان مدون بها بيانات الطالب وصورته وشعبته.

وأكد "أبو المجد" أن الجامعة تطبق معايير الجودة على الورقة الامتحانية، لتحقيق الجودة التعليمية الشاملة داخل الجامعة.

رافق رئيس الجامعة خلال جولتة التفقدية الدكتور مصطفى عبد النبى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد شحاته عميد كلية التربية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • معاقبة 20 غشاش في جامعة المنيا بإلغاء المادة و

    معاقبة 20 غشاش في جامعة المنيا بإلغاء المادة و"مجلس التأديب"

    أخبار
  • جامعة المنيا عن الهجوم الإرهابي: صدر عن قلة مجرمة تقتل وفقًا لمخطط خارجي

    جامعة المنيا عن الهجوم الإرهابي: صدر عن قلة مجرمة تقتل وفقًا لمخطط

    أخبار
  • بالصور.. برتوكول تعاون لتأهيل 180 أخصائي اجتماعي في المنيا

    بالصور.. برتوكول تعاون لتأهيل 180 أخصائي اجتماعي في المنيا

    أخبار
  • رئيس جامعة المنيا: ممنوع الأسئلة السياسية ولا

    رئيس جامعة المنيا: ممنوع الأسئلة السياسية ولا "الأهلي والزمالك" في

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • كيف يرى أصحاب المعاشات قرار الحكومة بالزيادة الجديدة؟

    كيف يرى أصحاب المعاشات قرار بالزيادة الجديدة؟أخبار

  • صحف الثلاثاء: تفاصيل مشروع قانون للخصم الضريبي على الأجور

    صحف الثلاثاء: تفاصيل مشروع قانون للخصم الضريبي على الأجورأخبار

  • تعرف على عقوبة

    تعرف على عقوبة "كهربا" حال إدانته غدا بتبديد منقولات زوجتهأخبار

  • مدير مستشفى جامعة أكتوبر يكشف تفاصيل وفاة الطفل

    مدير مستشفى جامعة أكتوبر يكشف تفاصيل وفاة الطفل "يوسف"أخبار

  • ضبط المتهمين بقتل الطفلة ليلى في دمياط..

    ضبط المتهمين بقتل الطفلة ليلى في دمياط.. "مليون جنيه" وراء ارتكابأخبار

  • مصدر: الضابط المتهم بقتل الطفل يوسف

    مصدر: الضابط المتهم بقتل الطفل يوسف "مختفي"أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
يسار ألمانيا يطالبون الحكومة بأن توافق أفعالها كلماتها الحادة ضد ترامب

يسار ألمانيا يطالبون الحكومة بأن توافق أفعالها كلماتها الحادة ضد ترامب

خطة البرلمان تطالب الحكومة بالعمل على خفض الدين الداخلى والخارجي

خطة البرلمان تطالب الحكومة بالعمل على خفض الدين الداخلى والخارجي

الحكومة تغازل النقابات المستقلة بعد تهديدات منظمة العمل الدولية

الحكومة تغازل النقابات المستقلة بعد تهديدات منظمة العمل الدولية

«هنري» تجدد طلبها بعقد جلسة طارئة عن الإرهاب بحضور الحكومة

«هنري» تجدد طلبها بعقد جلسة طارئة عن الإرهاب بحضور الحكومة