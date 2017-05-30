5 نصائح للحفاظ على صحة الأسنان خلال رمضان

شيماء مصطفى

نظافة الاسنان والعناية بها من الأمور الهامة خلال شهر رمضان ، كما أن العناية بالفم والأسنان تعود بالنظافة والجمال والصحة علي الجسم كلة،و خاصة وأن فترة الصيام تصل إلى 16 ساعة باليوم مما يعمل على تغيير رائحة الفم بشكل كبير.

صحة الفم والأسنان مرآة تعكس الحالة الصحية للجسم ، وتزيد هذه العناية خلال فترات الصيام في رمضان ، بسبب قلة الماء وجفاف الفم حيث تزداد لزوجة اللعاب وتنمو البكتيريا المسببة لالتهاب اللثة والاسنان ، وتفوح من الفم رائحة الفم الغير مستحبة ، لذلك جئنا لكم ببعض النصائح السريعة حول العناية بصحة الفم خلال شهر رمضان وطريقة الحفاظ على الأسنان وتجنب الرائحة الكريهه لإتمام الشهر الفضيل بنظافة شخصية كاملة.

1- تنظيف الأسنان جيداً عقب تناول وجبتي الإفطار والسحور:

من الضرورى للغاية القيام بتنظيف الفم والأسنان خلال شهر رمضان خاصة بين الجبتين الرئيستين وهما الإفطار والسحور وغالباً ما تكون واحدة منهما تحتوى على نسبة كبيرة من الأطعمة السكرية ، لذلك يعد تنظيف الأسنان بعد تناول هاتين الوجبتين خلال شهر رمضان المبارك تصرفًا صحيًا يجب الحرص على متابعته يومياً للحد من نمو البكتيريا فى الفم ، ووتبدا العناية بالحرص على إستخدام الفرشاة والمعجون ودعك الأسنان جيداً عقب كل وجبة ، كما يمكن إستخدام خيط تنظيف الأسنان الذى يساعد على التخلص من بقايا الطعام العالقة بين الأسنان وسوف يمنع التأثير السلبى لهذه الأطعمة على الفم والأسنان .

2- بدء تناول الإفطار بالتمر:

من المفضل أن يتم بدء تناول وجبة الإفطار ببعض التمور نظراً لإحتواءها على الفلوريد الذى يساهم فى تقوية الأسنان ، وليس من المحبذ أن تبدا وجبة الإفطار بتناول الكربوهيدرات لأنها مصدر دائم لنمو وتكاثر البكتيريا وبالتالي إنتاج أحماض كافية لإذابة مينا الأسنان بشكل أسرع من سرعة الجسم في بنائها ، كما تعمل الأطعمة السكرية على نخر الأسنان من بينها الأطعمة التي تحتوي على نسبة سكر أكثر من 15-20 %. ، والحلويات التى تلتصق بالأسنان مثل العسل، الدبس، الحلوى التي تمضغ أو الزبيب، حيث تبقى هذه الأطعمة على الأسنان لفترة أطول من السكريات الأخرى.

3- إستخدام غرغرة الفم:

يجب الحرص على إستخدام غرغرة ومضمضة الفم طيلة اليوم نظراً لأنها تعمل على منح الفم رائحة منعشة وتحد من جفافه ، ولكن يجب تجنب بلع الماء أثناء فترة الصيام والتأكد من أن الغرغرة لا تحتى على كحول ، ومن الافضل أن يتم إستخدام غرغرة الفم الطبية والتي تحتوي على الفلورايد والمنتول والقرنفل نظراً لأنها تساهم فى القضاء على مسببات الروائح الكريهة التى توجد فى الفم نتيجة نمو تراكم البكتيريا ، كما يمكن إستخدام مغلى القرنفل لعمل مضمضة عقب الإنتهاء من وجبة السحور للمحافظة على رائحة الفم طيلة فترة الصيام .

4- شرب كميات وفيرة من المياة:

من منا يغفل عن أهمية شرب كميات وفيرة من المياة خلال الاياك العادية ، فالماء تعد من أهم المصادر التى تحافظ على صحة الفم والأسنان ونفص تناول المياة ينتج عنه تغير فى رائحة الفم نتيجة نمو البكتيريا في الفم ، وحتى نتجنب ذلك فعلينا أن نقوم بمضاعفة كمية المياة التى نتناولها وشرب كوبين إلى ثلاثة أكواب من المياه للعمل على إنعاش الفم ، كما يجب الحرص على شرب القهوة والشاي والمشروبات الغازية وجميع المشروبات الأخرى التي تحتوي على الكافيين لكونها من المشروبات المدرة للبول وبالتالي قد تؤدي إلى الجفاف ولا ينصح بها طيلة شهر رمضان .

5- تعقيم الأسنان بالسواك:

يجب علينا الحرص على مداومة إستعمال السواك خاصة خلال ساعات الصيام وذك لتجنب جفاف الفم ، كما أن السواك يحتوى على مادة الفلوريد الطبيعية التى تعمل على تعثيم الفم وتمنع تسوس الأسنان فهو حقاً من الأمور الصحية التى ينصح بإتباعها يومياً للحفاظ على نظافة الفم والأسنان ومنع نمو وتكاثر البكتيريا التي تؤثر على بياض الأسنان وتسبّب تآكل للطبقة الخارجية ، كما يجب البعد تماماً عن التدخين الذى يعد سبباً رئيسياً فى وجود رائحة كريهة بالفم بالإضافة إلى ضرورة الحرص على تناول وجبة سحور سهلة الهضم لا تحتوي على الثوم والبصل أو أى من المأكولات ذات الرائحة النفاذة

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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