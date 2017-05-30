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7 أسرار عن بطلة «رامز تحت الأرض».. وهذا السبب في اختيارها للعمل

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7 أسرار عن بطلة «رامز تحت الأرض».. وهذا السبب في اختيارها للعمل 7 أسرار عن بطلة «رامز تحت الأرض».. وهذا السبب في اختيارها للعمل

تصدر برنامج المقالب الشهير «رامز تحت الأرض»، والذي يقدمه الفنان رامز جلال ويُذاع عبر قضائية «mbc »، ولكن لفت الانتباه الفتاة التي ترافق الضيوف في المقلب.

بدأت عمليات البحث على محركات البحث عن «الموديل» التي شاركت النجم رامز جلال الظهور في برنامجه، حيث تبين أنها عارضة أزياء محترفة.

 

ووفقًا لم لما نشرته العارضة في وقت سابق عبر حسابها على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، فقد ظهرت في عدة صور مع رامز جلال أثناء التحضيرات النهائية للبرنامج في دبي.

وتلعب روبي دوراً مهماً في حلقات مقالب رامز جلال، إذ تقوم باستقبال النجوم ومصاحبتهم حتى آخر المقلب، وتغرق مع الضيوف.

ونرصد في التقرير التالي أبرز أسرار نجمة «رامز تحت الأرض»:

 

1 – تحمل روبي الجنسية الإيرانية بالرغم من إقامتها الدائمة في الإمارات.

3 – انتقلت مع أسرتها إلى الإمارات في سن صغيرة.

3 – بدأت روبي العمل كعارضة أزياء منذ بلوغ سن السادسة عشرة.

4 – دخلت مجال العمل الفني بعد بزوغ نجمها في عالم عرض الأزياء.

 

 

5 – ظهرت في عدة أعمال فنية عربية قليلة خلال الفترة الأخيرة.

6 – تتحدث روبي أكثر من لهجة عربية مما يساعدها في الظهور في أكثر من عمل فني.

7 – وفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية، فقد تم اختيار روبي نظرًا لنها من الوجوه المعروفي إلى حد ما في الخليج العربي ولكنها ليست معروفة على نحو واسع في الشارع المصري.

 

 

المصدر : مباشر 24

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