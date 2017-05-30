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ترامب: سياسات ألمانيا التجارية والعسكرية "سيئة جدا" بالنسبة للولايات المتحدة

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مصراوي Masrawy

: سياسات ألمانيا التجارية والعسكرية "سيئة جدا" بالنسبة للولايات المتحدة

02:23 م الثلاثاء 30 مايو 2017

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سياسات ألمانيا التجارية والعسكرية "سيئة جدا" بالنسبة للولايات المتحدة.

وكتب على حسابه على موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة إن "لدينا عجزا تجاريا هائلا مع ألمانيا، إضافة إلى أنهم يدفعون أقل بكثير مما يتعين عليهم بالنسبة للناتو والجيش".

وأضاف :"هذا سيء جدا للولايات المتحدة. وهذا سوف يتغير".

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت أمس إن رئاسة ترامب قد وضعت نهاية للتحالف التقليدي بين أوروبا والولايات المتحدة.

وقالت في فعالية في ميونخ :"إن الأوقات التي كنا نستطيع فيها الاعتماد بشكل كامل على الآخرين قد مضت إلى حد ما، ولهذا السبب، يمكنني أن أقول فقط إننا نحن الأوروبيون يجب أن نأخذ مصائرنا بأيدينا".

وقد توترت العلاقات بين الولايات المتحدة وألمانيا نتيجة لانتقادات ترامب المتكررة للعجز التجاري وتهديده بفرض ضرائب كبيرة على شركة تصنيع السيارات الألمانية لتتمكن من بيع سياراتها من إنتاج دول أخرى في السوق الأمريكية.

كما طالب ترامب ألمانيا بزيادة إنفاقها على الدفاع ووصف سياسة الباب المفتوح التي انتهجتها ميركل مع الهجرة بأنها "خطأ كارثي".

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مصراوي Masrawy

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