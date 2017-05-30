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الأهلي يعلن عن موعد توزيع تذاكر مباراة الوداد

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الأهلي يعلن عن موعد توزيع تذاكر مباراة الوداد الأهلي يعلن عن موعد توزيع تذاكر مباراة الوداد

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

قال وليد مهدي، مدير إدارة المباريات بالنادي الأهلي، إن باب الحجز لتذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم، أمام الوداد المغربي، المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات، من بطولة دوري أبطال إفريقيا، سيغلق في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء.

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وأضاف مهدي أن هناك 13 ألف شخص سجلوا أسمائهم بقاعدة البيانات لحجز التذاكر وقام 7 آلاف منهم بتسديد قيمة التذكرة عبر منافذ شركة فوري، المنوط بها التحصيل.

وأوضح مهدي إن التذاكر سيتم تسليمها لمنافذ شركة فوري، اليوم وغدًا على أن يتم تسليمها للجماهير يوم 1 و2 يونيو المقبل، شرط وجود البرنت الخاص بدفع قيمة التذكرة.

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التحرير

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