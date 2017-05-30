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فيديو| «زلة لسان» تكشف مفاجأة عن «رامز تحت الأرض»

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فيديو| «زلة لسان» تكشف مفاجأة عن «رامز تحت الأرض» فيديو| «زلة لسان» تكشف مفاجأة عن «رامز تحت الأرض»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع من إحدى اللقاءات التليفزيونية للمطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، والذي تحدث من خلاله عن برامج المقالب التي يقدمها الفنان رامز جلال

قال المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة خلال لقائه في حلقة أمس من برنامج «نفسنة»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»: «البرامج دي بتبقى حقيقة، رامز جلال مستقصدنى، وبيقولى أنا بعشقك وبموت فيك وأروح ألاقى المقلب ويوكلنى الأونطة».

 

وتابع «حمودة»: «بكيت في برنامج رامز بيلعب بالنار وبعد اكتشافى المقلب قولت لرامز جلال هولع فيك، ولكنه فص ملح وداب، ومن ساعتها حلفت 100 يمين إنى مظهرش معاه تانى وجالى البيت وبيقولي أنت بتعمل معايا مشاهدة عالية ومرضتش أشارك معه».

واستطرد المطرب الشعبي: «رامز جلال جالي لحد البيت عشان أشارك في البرنامج معاه، وقال لي إني بعمل مشاهدة عالية معاه بس أنا مارضيتش أروح».

وأثارت تصريحات النجم الشعبي عبدالباسط حمودة ضجة كبيرة بين نشطاء مواقع التواصل، حيث زعموا أن تصريحات «حمودة متناقضة»، وتساءلوا كيف أن تلك المقالب حقيقية وكيف طلب منه رامز جلال المشاركة في المقلب؟

واتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنان رامز جلال بالاتفاق مع الضيوف قبل تصوير المقالب، وذلك بالاستناد لما قاله عبدالباسط حمودة في تصريحاته.

وعلق أحد مستخدمي «فيسبوك» على مقطع الفيديو: «زلة لسان يا عم عبدالباسط كشفت كل حاجة، يا جملعة هو إزاي البرنامج حقيقي زي ما النجم بيقول، وييجي بعد كده يقول إن رامز جلال اتحايل معاه عشان يطلع في البرنامج، الراجل وقع بلسانه».

 

 

المصدر : مباشر 24

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