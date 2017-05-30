عااجل ..التضامن تزف بشري سارة لأصحاب المعاشات وتفاجئ تكافل وكرامة

شيماء مصطفى

زفت الدكتورة “غادة والي” وزيرة التضامن الاجتماعي بشري سارة لأصحاب المعاشات، كما وعدت في تصريحات سابقة لها خلال الأسبوع الماضي، بأنه سيتم إعلان خبر سار لأصحاب المعاشات عقب انتهاء اجتماع الحكومة اليوم الإثنين.

حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مجلس الوزراء قد أصدر قراره بالموافقة على مقترح الزيادة السنوية لمعاشات التضامن بنسبة 15%، على المعاش الشامل بحد أدنى 130 جنيها، مشيرة إلى أنه هذه الزيادة تتحملها الموازنة العامة للدولة بـ20 مليار.

كما أضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده في هيئة الاستثمار، أنه من المقرر أن يستفيد بالزيادة في المعاشات 9.5 مليون مواطن، ولافتة أنه سيتم صرفها في أول شهر يوليو القادم، مؤكده أنه تمت زيادة معاش تكافل وكرامة بـ100 جنيه.

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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