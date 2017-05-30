مشهد «خارج» وملابس «مثيرة».. 7 مسلسلات فتحت النار على «غادة عبد الرازق»

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مع تواجد الفنانة غادة عبد الرازق في كل عام بالسباقات الرمضانية، وبالرغم من النجاح الذي تحققه في كل عمل درامي لها، فإنها تشهد أيضًا أزمات مختلفة سواء مع جمهورها أو زملائها بالوسط الفني أو الاعتراضات من قبل بعض المسئولين في عدة مجالات، ويرصد موقع "التحرير-لايف" بالتقرير التالي أبرز المسلسلات الرمضانية التي أثارت الجدل لغادة عبد الرازق..

1- الباطنية

نشبت أزمة بين الفنانة نادية الجندي وغادة عبد الرازق، وخاصة بعد إبداء الأولى رأيها في مسلسل الأخيرة الذي عُرض بالماراثون الرمضاني عام 2009، وتم اقتباسه من فيلمها"الباطنية"، وقالت نادية في حوار سابق لها مع الإعلامية وفاء الكيلاني ببرنامج "الحكم"، أن المسلسل لم يعجبها مشيرة إلى أن مستواه الفني لم يكن بقدر جودة الفيلم، على حد قولها، وأضافت أن نصف قصته تابعة لـ"الباطنية" والنصف الأخر مأخوذ عن فيلمها "الإمبراطورة".

يذكر أن مسلسل "الباطنية" من بطولة الفنان صلاح السعدني ولوسي وغادة عبد الرازق وأحمد فلوكس، ومن تأليف مصطفى محرم وإخراج محمد النقلي.

2- زهرة وأزواجها الخمسة

في وقت سابق، حذفت الرقابة برئاسة "منى الصغير" ما يفوق عن 20 مشهد بمسلسل "زهرة أزواجها الخمسة"، الذي عُرض في شهر رمضان عام 2010، الأمر الذي اعترض عليه صناع المسلسل، وخاصة غادة ومخرج العمل محمد النقلي والمؤلف مصطفى محرم، والذي قال في تصريحات صحفية له أن العمل يفقد مصداقيته عندما تتعرض أجزاء منه للحذف، وذلك لغياب التعبير الحقيقي عن الحدث بكل مشهد، ورغم حذف الرقابة عدة مشاهد خارجة بالمسلسل؛ فإنه احتوى أيضًا بعد عرضه على عدة مشاهد أثارت انتقاد الجمهور، حيث ظهرت "غادة عبد الرازق" في كثير من الحلقات بملابس مثيرة لا تناسب الشهر الكريم وتخدش حياء الجمهور.

من ناحية أخرى، أثارت بعض المشاهد التي قامت من خلالها غادة بدور "الممرضة" غضب نقابة التمريض، حيث طالب نقيب الممرضين "فتحي البنا" وزير الصحة وقتها الدكتور "حاتم الجبلي" بمخاطبة وزير الإعلام سريعًا لوقف عرض المسلسل، وذلك لاحتوائه على بعض الإساءات لسلوكيات التمريض بمصر، حيث تتضمنت بعض المشاهد سرقة الممرضة لأدوية إحدى المستشفيات وإعادة بيعها في السوق السوداء، إلى جانب ابتزاز المرضى، وبعض اللقطات الخادشة للحياء.

3- سمارة

رفع المخرج مدحت السباعي دعوى قضائية ضد صناع المسلسل المقتبس من الفيلم الذي شارك والده عبد المنعم السباعي في تأليف السيناريو والحوار الخاص به، وهو فيلم "سمارة" عام 1956، وذلك بعد أن شارك المسلسل في الموسم الرمضاني عام 2011، واتهم "السباعي" المؤلف مصطفى محرم والمخرج محمد النقلي، وشركة "كنج توت للإنتاج الفني" بانتهاكهم حقوق الملكية الفكرية، إلا أن محرم رد على ذلك في تصريحات صحفية سابقة، بأن المنتج عصام شعبان توجه للسباعي لمفاوضته من أجل شراء حقوق الملكية إلا أن الأخير اشترط إعادة كتابة القصة بنفسه، الأمر الذي اعترضت عليه غادة والمنتج أيضاً.

4- "حكاية حياة"

نال مسلسل "حكاية حياة" النصيب الأكبر من الأزمات التي واجهت غادة عبد الرازق، والذي أثار ضجة بعد عرضه في السباق الرمضان لعام 2013، حيث حدث خلاف بين المخرج محمد سامي وبطلة العمل في "لوكيشن" التصوير بمنطقة الزمالك، واتهمته غادة على أثرها بالتعدي عليها بالسب والقذف، إلا إنه حرر محضرًا ضدها بنقطة شرطة "الجزيرة"، واتهمها باستئجار بلطجية كان من ضمنهم زوج ابنتها، موضحًا أنهم اقتحموا شقته وتعدوا عليه بالضرب وهددوه بخطف أبنائه.

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أكد الفنان أحمد زاهر، الذي جسد دور شقيق غادة في العمل، أقوال سامي أثناء حواره مع الفنانة أروى ببرنامج "نورت مع أروى"، وقال: "روحت المستشفى لقيت صاحبي مضروب من غادة"، مشيراً إلى أن ذلك كان السبب الرئيسي في انقطاع تعاملهما مع غادة عبد الرازق مرة أخرى.

5- الكابوس

بدأت الأزمة بين غادة وعدد من المسشولين بإدارة قناة "cbc" منذ محاولة إقناعها لهم بفكرة مسلسل "الكابوس"، الذي عرض في شهر رمضان عام 2015، وتدور فكرته حول أم تفقد نجلها وتبحث طوال الحلقات عن القاتل، ليتبين في النهاية أنها هي التي قتلته بسبب حبها لامتلاك الثروة، وبعد اعتراض القناة على الفكرة طلبت وساطات عديدة للتدخل في حل الأزمة، وكشف مخرج العمل إسلام خيري عن معاناته مع غادة طيلة تصوير المسلسل، من خلال عدة تصريحات صحفية، بسبب تدخلها المستمر في بعض تفاصيل السيناريو الخاص بفريق الإخراج، بالإضافة إلى اعتراضها على عدد من الفنانين الذين رشحهم للمشاركة في بطولة العمل.

ولم تتوقف أزمات المسلسل عند هذا الحد، حيث اعترضت "الرقابة على المصنفات الفنية" على بعض المشاهد بالعمل والتي تحوي على إيحاءات خارجة اعتبرتها الرقابة تؤذي المشاهد في الشهر الكريم.

6- الخانكة

أخبار كثيرة انتشرت حول انسحاب المخرج محمد جمعة من مسلسل "الخانكة" الذي شارك في الموسم الرمضاني السابق، بسبب اختلافات في وجهات النظر بينه وبين غادة، إلا أن الأخيرة صرحت سابقًا برجوع جمعة عن قرار انسحابه، وأكدت على وجود اختلافات بينهما أدت إلى انسحابه من العمل، مشيرة إلى أنهما توصلا لحلول ترضي جميع الأطراف حتى عاد عن قراره وتولى إخراج "الخانكة".

لم تكن تلك الأزمة الأولى للمسلسل، حيث إنه بعد عرض مشهد اغتصاب "غادة"، التي جسدت دور معلمة يتحرش بها تلميذها في المدرسة، أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب جرأته التامة وطالب البعض بحذفه.

7- أرض جو

هاجمت النقابة العامة للضيافة الجوية طاقم عمل مسلسل "أرض جو"، الذي يعرض في رمضان الجاري، وأعلنت في بيان صحفي لها عن مقاضاتهم بسبب ما يحتويه المسلسل من مشاهد وأحداث تتنافى مع طبيعة عمل الضيافة الجوية، وأوضح البيان أن هذا العمل الدرامي لم يراعي مشاعر من يعملون بهذه المهنة المحاطة دوماً بالمخاطر، خاصة أن عرضه يواكب الذكرى الأولى لشهداء الطائرة المنكوبة المصرية في باريس.

وأصدرت أسرة المسلسل بياناً صحفيًا ردًا على هجوم النقابة، أكدوا من خلاله أن شخصيات المسلسل من وحي الخيال، مشيرين إلى احترامهم وتقديرهم وفخرهم بما يقدمونه المضيفين والمضيفات من تضحيات، لافتين إلى أنهم الوجه المشرف لمصر، وأكدوا من خلال البيان أن المسلسل لا يناقش المهن بعينها بل يتناول التفاصيل والقضايا الاجتماعية.