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تباين مؤشرات البورصة .. ورأس المال السوقي يربح 1.6 مليار جنيه

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تباين مؤشرات البورصة .. ورأس المال السوقي يربح 1.6 مليار جنيه تباين مؤشرات البورصة .. ورأس المال السوقي يربح 1.6 مليار جنيه

التحرير

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية فى ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وحقق رأس المال السوقي أرباح 1.6 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى اكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 13239.16 نقطة، بينما تراجع مؤشر "إيجى اكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.11 % ليصل إلى مستوى 575.47 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى اكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 1369.86 نقطة.

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ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بينما مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء ، واتجهت تعاملات المؤسسات نحو الشراء بينما سيطر السلوك البيعى على تعاملات الأفراد.

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التحرير

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