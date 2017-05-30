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رئيس «موازنة النواب» يطالب بـ«تقصي حقائق» حول خسائر السكة الحديد وماسبيرو

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رئيس «موازنة النواب» يطالب بـ«تقصي حقائق» حول خسائر السكة الحديد وماسبيرو رئيس «موازنة النواب» يطالب بـ«تقصي حقائق» حول خسائر السكة الحديد وماسبيرو

التحرير

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طالب الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، بضرورة خروج قرار من البرلمان بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول خسائر بعض الهيئات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، والتي يستعرض خلالها تقارير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2015-2016.

وحدد النائب 3 جهات هي الهيئة العامة للتنمية الزراعية، وهيئة سكك حديد ، واتحاد الإذاعة والتليفزيون.

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وأشار إلى أن الهدف من لجنة تقصي الحقائق من لجنة الخطة والموازنة للوقوف على مسببات الخسائر التي تتكبدها عاما بعد عام.

 

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التحرير

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