رئيس «موازنة النواب» يطالب بـ«تقصي حقائق» حول خسائر السكة الحديد وماسبيرو

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

طالب الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، بضرورة خروج قرار من البرلمان بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول خسائر بعض الهيئات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، والتي يستعرض خلالها تقارير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2015-2016.

وحدد النائب 3 جهات هي الهيئة العامة للتنمية الزراعية، وهيئة سكك حديد مصر، واتحاد الإذاعة والتليفزيون.

شاهد أيضا

وأشار إلى أن الهدف من لجنة تقصي الحقائق من لجنة الخطة والموازنة للوقوف على مسببات الخسائر التي تتكبدها عاما بعد عام.