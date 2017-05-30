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أمين سر «تضامن البرلمان»: زيادة المعاشات السنوية لن تكفي لمواجهة الغلاء ​

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أمين سر «تضامن البرلمان»: زيادة المعاشات السنوية لن تكفي لمواجهة الغلاء ​ أمين سر «تضامن البرلمان»: زيادة المعاشات السنوية لن تكفي لمواجهة الغلاء ​

التحرير

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أكد النائب سامر التلاوي أمين سر لجنة التضامن بمجلس النواب، أن الإجراءات ، التى اتخذتها أمس، بالموافقة على الزيادة السنوية للمعاشات بنسبة 15% ‏ بحد أدنى 130 جنيهًا، لن يكفي لمواجهة الغلاء ولا المعيشة.

وأضاف النائب في تصريح لـ«التحرير»، أن الزيادات التي يحصلون عليها تأتي بعد خناقات وشد وجذب، مستدركًا: «إحنا مش هينفع نزود المعاشات مرة واحدة لأننا ماشيين على ميزانية الدولة وندعوا الله أن يوفقنا وسنعلن عن آليات أخرى لمواجهة الغلاء خلال الفترة المقبلة».

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وكانت الدكتورة غادة والى، أعلنت أن الحكومة وافقت على زيادة الدعم النقدى لبرنامج تكافل وكرامة بـ100 جنيه لكل مستفيد، وسيكلف الدولة 2 مليار جنيه، ، ، وأن الزيادة السنوية على المعاشات 15% وبحد أدنى 130 جنيهاً، والزيادة ستكون على المعاش الشامل بدءاً من يوليو، وسيتم رفع القرار لمجلس النواب‪.

 

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التحرير

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