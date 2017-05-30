أمين سر «تضامن البرلمان»: زيادة المعاشات السنوية لن تكفي لمواجهة الغلاء ​

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد النائب سامر التلاوي أمين سر لجنة التضامن بمجلس النواب، أن الإجراءات الحكومة، التى اتخذتها أمس، بالموافقة على الزيادة السنوية للمعاشات بنسبة 15% ‏ بحد أدنى 130 جنيهًا، لن يكفي لمواجهة الغلاء ولا المعيشة.

وأضاف النائب في تصريح لـ«التحرير»، أن الزيادات التي يحصلون عليها تأتي بعد خناقات وشد وجذب، مستدركًا: «إحنا مش هينفع نزود المعاشات مرة واحدة لأننا ماشيين على ميزانية الدولة وندعوا الله أن يوفقنا وسنعلن عن آليات أخرى لمواجهة الغلاء خلال الفترة المقبلة».

شاهد أيضا

وكانت الدكتورة غادة والى، أعلنت أن الحكومة وافقت على زيادة الدعم النقدى لبرنامج تكافل وكرامة بـ100 جنيه لكل مستفيد، وسيكلف الدولة 2 مليار جنيه، ، ، وأن الزيادة السنوية على المعاشات 15% وبحد أدنى 130 جنيهاً، والزيادة ستكون على المعاش الشامل بدءاً من يوليو، وسيتم رفع القرار لمجلس النواب‪.