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وكيل «تشريعية النواب» يتهكم على أبو المعاطي مصطفى: «إنت مين؟»

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وكيل «تشريعية النواب» يتهكم على أبو المعاطي مصطفى: «إنت مين؟» وكيل «تشريعية النواب» يتهكم على أبو المعاطي مصطفى: «إنت مين؟»

التحرير

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تهكم النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، على زميله في اللجنة، أبو المعاطي مصطفى.

جاء ذلك خلال النداء بالاسم للتصويت على مشروع قانون تخفيض سن القضاة، المقدم من النائب محمد عطا سليم، في اجتماع اللجنة.

وقال «الشريف»: «النائب أبو المعاطي مصطفى إنت مين؟»، بينما كان النائب متغيبا عن الحضور، ما دفع بعض الأعضاء لرفض ما قاله النائب، لأنه غائب عن الاجتماع، وهو ما دفع أحمد حلمي الشريف، بحذف الكلمة من المضبطة.

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يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح ، نهر النائب أبو المعاطى مصطفى أبو المعاطى، عضو ائتلاف دعم ، أثناء حضوره مؤتمر افتتاح مدينة دمياط للأثاث، عندما طالب بتأجيل زيادة الوقود والكهرباء حتى يتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه.

 

النائب ابو المعاطي مصطفى، بعدما طالب النائب بزيادة الحد الأدنى للأجور، أثناء افتتاح مشروعات قومية في دمياط، قائلا : "انت مين؟".

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التحرير

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