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التخطيط: تبحث طرق الاستفادة الاقتصادية من البحيرات الشمالية

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التخطيط: تبحث طرق الاستفادة الاقتصادية من البحيرات الشمالية التخطيط: تبحث طرق الاستفادة الاقتصادية من البحيرات الشمالية

التحرير

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أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى اهتمام بتعظيم الاستفادة من البحيرات الكبرى فى ضوء الدراسات المتاحة عن الأبعاد البيئية والتنموية، مطالبة الجهات ذات الصلة باستكمال الدراسات المطلوبة، بما يوفر معلومات كافية حول التوجه المستقبلى للتعامل مع البحيرات.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقى الأول لدراسة ابعاد التنمية الاقتصادية والبيئية للبحيرات الكبرى فى ، مشاركة ممثلين لوزارات الزراعة والرى، وهيئة الاستشعار عن بعد ،والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والهيئة العامة التخطيط العمرانى، وهيئة الثروة السمكية، بالاضافة الى وجهاز شئون البيئة ومركز بحوث المياه.

وأشارت السعيد إلى أن الاجتماع يهدف الى تنسيق العمل فى ملف تطوير البحيرات الكبرى (المنزلة – البرلس – إدكو – مريوط – البردويل).

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وتقع البحيرات الخمس الكبرى المستهدفة على ساحل البحر المتوسط، وبالرغم من الأهمية الاقتصادية لهذه البحيرات باعتبارها مصدر للتوازن الأيكولوجى والثروة السمكية ومياه الزراعة، إلا أنها تواجه العديد من المشكلات التى أدت الى تراجع مساهمتها الاقتصادية، وزيادة المشكلات البيئية التي تنتج عنها وعلى رأسها الصرف الصحى والصرف الصناعى، والتعدى على حرم البحيرات بالردم والبناء ونفوق الأسماك، الى جانب مشكلة تداخل الإختصاصات بين العديد من الجهات الحكومية بشأن إدارة البحيرات والأنشطة القائمة عليها.

 

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التحرير

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