أخبار عاجلة

الجنايات تستمع لمرافعة دفاع المتهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف -
"الدستور": قانون الجمعيات الأهلية شهادة وفاة للمجتمع المدني -
سامي شرف: عبد الناصر لم يكن إخوانيًا.. وأهتم بنشر التعليم الأزهري -
صورة وخبر: سوريا في رمضان.. طفل صريع ونظرة وداع -
مصدر أمني عراقي: مقتل 23 شخصا وإصابة 22 في التفجير الانتحاري في محافظة الأنبار -
الخميس.. انطلاق احتفالات ليالي رمضان بسوهاج -
عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد -
ظهير فولفسبورج يجري الكشف الطبي في ميلان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

صحة المنيا: ضحايا أتوبيس الأقباط تلقوا طلقات نارية وخرطوش

Google+ Print
صحة المنيا: ضحايا أتوبيس الأقباط تلقوا طلقات نارية وخرطوش صحة المنيا: ضحايا أتوبيس الأقباط تلقوا طلقات نارية وخرطوش

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قالت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، إن ضحايا الحادث الإرهابي الذي استهدف مجموعة من الأقباط كانوا في طريقهم إلى دير الأنبا صموئيل، تلقوا طلقات نارية وخرطوش من أسلحة نارية متنوعة.

وأضافت "رجب"، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن شهادات الوفاة أكدت تلقيهم طلقات نارية بمناطق متفرقة بالجسم، غالبيتها بالرقبة والرأس والصدر.

شاهد أيضا

وفي وقت سابق، أكدت وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، أن الخطأ الذي وقع في "خانة" سبب وفاة ضحايا الحادث الإرهابي الذي شهدته المحافظة، يوم الجمعة الماضي، بكتابة صدمة رضحية، تم تصحيحه إلى "مقذوف ناري من بندقية رشاش أو أسلحة نارية أخرى".

وشددت "رجب"، في تصريحات لـ"التحرير"، أن الخطأ غير مقصود، لافتة بأنه تم تصحيحه فور علم المديرية، مشددة على أنه "لا يمكن الإصرار على الخطأ لأنه غير مقصود".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| «مكافحة التدخين»: مصر أكثر الدول ارتفاعا في نسبة المدخنين

فيديو| «مكافحة التدخين»: مصر أكثر الدول ارتفاعا في نسبة المدخنين

فيديو| فريدة الشوباشي: لم أفرق بين أعياد المسلمين والأقباط منذ طفولتي

فيديو| فريدة الشوباشي: لم أفرق بين أعياد المسلمين والأقباط منذ طفولتي

ظهير فولفسبورج يجري الكشف الطبي في ميلان

ظهير فولفسبورج يجري الكشف الطبي في ميلان

اتحاد الكرة: هاني رمزي معذور.. «نطلب مهلة 4 أيام لحل الأزمة»

اتحاد الكرة: هاني رمزي معذور.. «نطلب مهلة 4 أيام لحل الأزمة»