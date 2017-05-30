صحة المنيا: ضحايا أتوبيس الأقباط تلقوا طلقات نارية وخرطوش

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قالت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، إن ضحايا الحادث الإرهابي الذي استهدف مجموعة من الأقباط كانوا في طريقهم إلى دير الأنبا صموئيل، تلقوا طلقات نارية وخرطوش من أسلحة نارية متنوعة.

وأضافت "رجب"، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن شهادات الوفاة أكدت تلقيهم طلقات نارية بمناطق متفرقة بالجسم، غالبيتها بالرقبة والرأس والصدر.

شاهد أيضا

وفي وقت سابق، أكدت وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، أن الخطأ الذي وقع في "خانة" سبب وفاة ضحايا الحادث الإرهابي الذي شهدته المحافظة، يوم الجمعة الماضي، بكتابة صدمة رضحية، تم تصحيحه إلى "مقذوف ناري من بندقية رشاش أو أسلحة نارية أخرى".

وشددت "رجب"، في تصريحات لـ"التحرير"، أن الخطأ غير مقصود، لافتة بأنه تم تصحيحه فور علم المديرية، مشددة على أنه "لا يمكن الإصرار على الخطأ لأنه غير مقصود".