الدولار يستقر فى البنك المركزى خلال التعاملات المسائية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

استقر سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى خلال التعاملات المسائية اليوم -الثلاثاء-، مسجلاً نحو 18.14 جنيها للبيع، وهو نفس مستوى سعره خلال تعاملات أمس الاثنين.

وأكد البنك أنه تم تثبيت سعر شراء الدولار عند 18.01 جنيها.

أما عن البنوك العاملة في السوق المحلي فقد تباينت الأسعار حيث انخفض سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى مسجلا نحو 18.15 جنيها للبيع، و18.05 جنيها للشراء، فى مقابل نحو 18.17 جنيها للبيع و18.07 جنيها للشراء، وانخفض سعر الدولار فى كلا من البنك المصرى الخليجى، والمصرف المتحد مسجلا نحو 18.13 جنيها للبيع، و18.03 للشراء، فى مقابل نحو 18.15 جنيها للبيع، و18.05 جنيها للشراء.

شاهد أيضا

فيما ارتفع سعر الدولار فى بنك عودة مسجلا نحو 18.15 جنيها للبيع، و18.05 جنيها للشراء، فى مقابل نحو 18.12 جنيها للبيع، و18.02 جنيها للشراء، كما ارتفع سعر الدولار فى بنك بلوم مسجلا نحو 18.15 جنيها للبيع، و18.05 جنيها للشراء، فى مقابل نحو 18.10 جنيها للبيع، و18 جنيها للشراء.

واستقر سعر الدولار فى البنوك الحكومية ليسجل نحو 18.05 للبيع، و17.95 جنيها للشراء فى كلا من البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة.