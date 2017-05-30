أخبار عاجلة

الجنايات تستمع لمرافعة دفاع المتهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف -
"الدستور": قانون الجمعيات الأهلية شهادة وفاة للمجتمع المدني -
سامي شرف: عبد الناصر لم يكن إخوانيًا.. وأهتم بنشر التعليم الأزهري -
صورة وخبر: سوريا في رمضان.. طفل صريع ونظرة وداع -
مصدر أمني عراقي: مقتل 23 شخصا وإصابة 22 في التفجير الانتحاري في محافظة الأنبار -
الخميس.. انطلاق احتفالات ليالي رمضان بسوهاج -
عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد -
ظهير فولفسبورج يجري الكشف الطبي في ميلان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الدولار يستقر فى البنك المركزى خلال التعاملات المسائية

Google+ Print
الدولار يستقر فى البنك المركزى خلال التعاملات المسائية الدولار يستقر فى البنك المركزى خلال التعاملات المسائية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استقر فى البنك المركزى المصرى خلال التعاملات المسائية اليوم -الثلاثاء-، مسجلاً نحو 18.14 جنيها للبيع، وهو نفس مستوى سعره خلال تعاملات أمس الاثنين.

وأكد البنك أنه تم تثبيت سعر شراء الدولار عند 18.01 جنيها.

أما عن البنوك العاملة في السوق المحلي فقد تباينت الأسعار حيث انخفض سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى مسجلا نحو 18.15 جنيها للبيع، و18.05 جنيها للشراء، فى مقابل نحو 18.17 جنيها للبيع و18.07 جنيها للشراء، وانخفض سعر الدولار فى كلا من البنك المصرى الخليجى، والمصرف المتحد مسجلا نحو 18.13 جنيها للبيع، و18.03 للشراء، فى مقابل نحو 18.15 جنيها للبيع، و18.05 جنيها للشراء.

شاهد أيضا

فيما ارتفع سعر الدولار فى بنك عودة مسجلا نحو 18.15 جنيها للبيع، و18.05 جنيها للشراء، فى مقابل نحو 18.12 جنيها للبيع، و18.02 جنيها للشراء، كما ارتفع سعر الدولار فى بنك بلوم مسجلا نحو 18.15 جنيها للبيع، و18.05 جنيها للشراء، فى مقابل نحو 18.10 جنيها للبيع، و18 جنيها للشراء.

واستقر سعر الدولار فى البنوك الحكومية ليسجل نحو 18.05 للبيع، و17.95 جنيها للشراء فى كلا من البنك الأهلى المصرى، وبنك ، وبنك القاهرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الاربعاء 31 مايو 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الاربعاء 31 مايو 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الاربعاء 31 مايو 2017 بالصاغة في مصر

سعر الذهب اليوم الاربعاء 31 مايو 2017 بالصاغة في مصر

سعر الدولار اليوم الاربعاء 31 مايو 2017 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم الاربعاء 31 مايو 2017 بالبنوك والسوق السوداء

فيديو| «مكافحة التدخين»: مصر أكثر الدول ارتفاعا في نسبة المدخنين

فيديو| «مكافحة التدخين»: مصر أكثر الدول ارتفاعا في نسبة المدخنين