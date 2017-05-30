بالصور- أسقط خاتم ألماس في مرحاض الطائرة.. ماذا حدث بعدها؟

كتبت- ميرا ماهر:

في واقعة طريفة، كرس رجل صيني موظفو المطار لساعات للبحث عن خاتمه الماس الذي فقده في مرحاض الطائرة عن طريق الخطأ. بحسب صحيفة "dailymail" البريطانية.

كان "شين" مسافراً من العاصمة القطرية الدوحة إلى مطار شياوشان الدولي في مدينة "هانجتشو" في الصين.

وعند هبوط الطائرة، ساعد موظفو المطار الرجل الصيني للاتصال بقسم التنظيف والتحقق من خزان النفايات.

وعادةً ما يتم شفط مياه المرحاض الموجودة في خزان الطائرة من قبل الطاقم الأرضي، ثم يتم نقل النفايات إلى مياه الصرف الصحي.

وحاول موظفو المطار منع تلك العملية، وبدأوا بالبحث لمدة ساعة حفاة الأقدام في المياه القذرة مع جهاز الكشف عن المعادن، ومع ذلك فشلوا في العثور على الخاتم.

وبعد مرور عدة ساعات، نجح الموظفون من إرجاع خاتمه الذي كان عالقاً في الخزان، والذي تبلغ قيمته أكثر من 33 ألف و558 جنيه استرليني