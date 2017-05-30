بالصور- أسقط خاتم ألماس في مرحاض الطائرة.. ماذا حدث بعدها؟
بالصور- أسقط خاتم ألماس في مرحاض الطائرة.. ماذا حدث بعدها؟
02:19 م الثلاثاء 30 مايو 2017
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بالصور- لبنانية تكشف سر خسارتها 80 كيلو من وزنها.. شاهدوا كيف أصبحت؟
كتبت- ميرا ماهر:
في واقعة طريفة، كرس رجل صيني موظفو المطار لساعات للبحث عن خاتمه الماس الذي فقده في مرحاض الطائرة عن طريق الخطأ. بحسب صحيفة "dailymail" البريطانية.
كان "شين" مسافراً من العاصمة القطرية الدوحة إلى مطار شياوشان الدولي في مدينة "هانجتشو" في الصين.
وعند هبوط الطائرة، ساعد موظفو المطار الرجل الصيني للاتصال بقسم التنظيف والتحقق من خزان النفايات.
وعادةً ما يتم شفط مياه المرحاض الموجودة في خزان الطائرة من قبل الطاقم الأرضي، ثم يتم نقل النفايات إلى مياه الصرف الصحي.
وحاول موظفو المطار منع تلك العملية، وبدأوا بالبحث لمدة ساعة حفاة الأقدام في المياه القذرة مع جهاز الكشف عن المعادن، ومع ذلك فشلوا في العثور على الخاتم.
وبعد مرور عدة ساعات، نجح الموظفون من إرجاع خاتمه الذي كان عالقاً في الخزان، والذي تبلغ قيمته أكثر من 33 ألف و558 جنيه استرليني
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالفيديو- طرد أسرة من طائرة أمريكية بسبب "كعكة"
-
وجبة الطائرة ليست لذيذة كما نعتقد.. فمن أين جاء إحساس الجوع إذن؟
-
بالصور- أجمل قائدة طائرة في العالم
-
أفعال تكرهها مضيفات الطيران من الركاب.."أنا مش خدامة"
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
ترامب يعتبر قتل رجلين دافعا عن مسلمة محجبة "غير مقبول"أخبار
-
كيف يرى أصحاب المعاشات قرار الحكومة بالزيادة الجديدة؟أخبار
-
المحكمة تطلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور لمحاكمته في سب مستشار "مرسي"أخبار
-
ردا على حلقة رامز.. مرتضى منصور يوقع عقوبة قاسية على كهربارياضة
-
مصدر: الضابط المتهم بقتل الطفل يوسف "مختفي"أخبار
-
في ثالث أيام رمضان.. عامل يذبح زوجته في الشارع ويحاول الانتحارأخبار