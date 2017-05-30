"#قناه_الجزيره_تسيء_للملك_سلمان".. الأزمة الخليجية تستعر على تويتر

(بي بي سي):

على وقع توتر العلاقات بين قطر والسعودية، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في دول الخليج بعشرات الهاشتاغات التي نقلت قراءات المغردين للموضوع.

قد تصدر هاشتاج #قناه_الجزيره_تسيء_للملك_سلمان قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا في معظم الدول العربية، مسجلا أكثر من 160 ألف تغريدة.

وأثار رسم كاريكاتيري نشرته قناة الجزيرة ، جدلا واسعا في عدد من الدول العربية، لما رأى فيه المغردون إساءة متعمدة للعاهل السعودي الملك سلمان، ما حدا بالقناة إلى حذفه من موقعها.

وقالت الجزيرة في تغريدة لها إنها "لم تقصد الإساءة لخادم الحرمين الشريفين".

واعتبر قطاع من المغردين نشر الكاريكاتير خروجا عن القواعد والخطوط الحمراء، بينما اتهم آخرون مطلقي الهاشتاغ "بالاصطياد في المياه العكرة" .

فغرد محمد الفوزان قائلا " عذر #الجزيرة مرفوض نشر الإساءة أخف دلالاتها الغباء وعدم فهم الخطوط الحمراء أسأتم لرمزنا وقدمتم خدمة لمناهضيكم."

أما المغرد عبدالله التميمي، فكتب "الاصطياد في الماء العكر لن يستفيد منه من أراد الفتنة بين بلدي السعودية وبلدي الثاني قطر."

كما شاع استخدام هاشتاج #تنور_الكويت_ياتميم، في الكويت وقطر، بالتزامن مع انتشار أنباء زيارة مرتقبة لأمير قطر للكويت الأربعاء.

وفي الوقت الذي توقع فيه المشاركون في هاشتاغ #تنور_الكويت_ياتميم، نجاح الوساطة الكويتية في احتواء الأزمة الخليجية، استبعد المتفاعلون مع هاشتاغ #اغلاق_الحدود_القطريه_السعودية هذا الأمر، وتوقعوا تصعيدا بين البلدين يتطور إلى مواجهة عسكرية.

كما توقع مغردون آخرون حدوث اتفاق يطالب قطر بقطع علاقاتها مع إيران وحركة "الإخوان المسلمين"، على حد قولهم.

بينما، توقع آخرون تقاربا قطريا إيرانيا تركيا في المستقبل للتصدي لما وصفوه بـ "الرباعي السعودي الإماراتي البحريني المصري".

وفاق عدد التغريدات عبر هاشتاج #تنور_الكويت_ياتميم 18 ألف تغريدة، في حين سجل #اغلاق_الحدود_القطريه_السعوديه 80 ألف تغريدة.

وتحت هاشتاغ #كلنا_السعوديه_و_خليجنا_واحد، دعا معظم المغردين إلى درء الخلافات والاتحاد في وجه ما وصفوه بالمؤامرات الخارجية التي تهدف إلى "هدم البيت الخليجي "

وحصد الهاشتاج أكثر من 16 ألف تغريدة.