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محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة "الإعدادية" بنسبة نجاح 75%

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مصراوي Masrawy

محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة "الإعدادية" بنسبة نجاح 75%

02:13 م الثلاثاء 30 مايو 2017

محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

كفر الشيخ - إسلام عمار:

اعتمد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75%، بحضور صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ويوسف البسيوني، رئيس لجنة النظام والمراقبة، وصلاح حسنين مسئول الإحصاء بالكنترول.

وقال صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن نسبة النجاح ارتفعت 10% عن العام الماضي، مضيفًا أن عدد المتقدمين للامتحان هذا العام بلغ 46 ألف و164 طالبًا تغيب منهم 341 طالبًا نجح منهم 134 ألف و505 طلاب.

وأعلن "عثمان" ترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح كالتالي: "بيلا، وقلين، وسيدي سالم، وشرق كفر الشيخ، وغرب كفر الشيخ، ودسوق، وفوه، والحامول، وبلطيم، وسيدي سالم، ومطوبس، والرياض، وبرج البرلس".

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