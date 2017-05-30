بالصور.. محافظ المنيا يتابع عملية استرداد أراضي الدولة بالصحراوي الغربي

المنيا - ريمون الراوي :



تابع عصام البديوي، محافظ المنيا، صباح اليوم الثلاثاء، أعمال حملات الإزالة على أراضي أملاك الدولة بالطريق الصحراوي الغربي المقابل لمركز ومدينة المنيا.

ووجه المحافظ بالمضي قدما في تنفيذ خطه إزالة التعديات، وإرسال تقارير يومية لغرفة عمليات المحافظة.

وأعلن المحافظ أن إجمالى عدد الحالات التي جرى إزالتها على مستوى المحافظة في الفترة من 17 وحتى 29 مايو الجاري، وصلت إلى 20144 على مساحة 304 ألف و388 فدانًا، ليتبقي 17 حالة جاري التعامل معها.

وأكد المحافظ أنه بلغت عدد حالات الإزالة بجميع المراكز 20161، وبلغت مساحة الأراضى التي تم التقدم بطلبات تقنينها إلى 277 ألف و866 فدان، حيث تم إضافة حالات التعدي والمساحات التي تعذر تنفيذها لمراعاة البعد الاجتماعي والإنساني لكونها مأهولة بالسكان.

رافق المحافظ خلال جولته إسماعيل الفحام، المشرف العام على قطاع جنوب المحافظة، ودكتور عثمان شعلان، رئيس مركز ومدينة المنيا، وعاطف طه مدير إدارة الأملاك.

أكد المحافظ على استمرار حملات إزالة ورفع كافة التعديات على ارض أملاك الدولة والأرض الزراعية خلال شهر رمضان مكلفاً رؤساء الوحدات المحلية باليقظة التامة خلال ذلك الشهر لقيام بعض المواطنين باستغلال أوقات الإفطار في تجريف الأرض الزراعية أو إقامة مباني مخالفة الأمر الذي يستلزم استنفار كافة الجهود والتصدي لتلك المخالفات وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكداً على ضرورة تأمين مساحات الأراضي التي تم إزالة التعديات عليها لمنع التعدي عليها مرة أخرى.

أوضح تقرير غرفة عمليات المحافظة، النتائج التي أسفرت عنها حملات الإزالة على مستوى جميع مراكز المحافظة، ففي مركز ومدينة دير مواس تم تنفيذ 41 قرار إزاله أملاك ري بمساحة ١٢٠٣متر و٣٠حاله أملاك دوله بمساحة ١٥ ألف متر كما تم تنفيذ ٦١قرار ازاله أملاك رى بقرى دلجا وزعبره واسمو العروس على مساحة ١٤٠٠م