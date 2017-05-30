الحبس سنة وغرامة ألف جنيه للمتهم بقتل طفل أسفل عجلات سيارته بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جُنح بلبيس في الشرقية، اليوم الثلاثاء، سائق بالحبس لمدة سنة وغرامة ألف جنيه؛ على خلفية اتهامه بقتل الطفل "عبدالرحمن هلال زايد" أسفل عجلات سيارته بدائرة مركز بلبيس.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العقيد سمير أبو روضة، مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغًا من المدعو "هلال شحتة زايد" بوفاة نجله "عبدالرحمن" عامين، دهسًا أسفل عجلات السيارة رقم 638 "د ن ب" (فنطاس) نقل مصر، وذلك حال عبوره الطريق أمام منزل والده بناحية "الوحدة" التابعة لدائرة المركز.

وأشار مُقدم البلاغ، إلى أنه أثناء توجه نجله إلى الحضانه برفقة شقيقه الأكبر، دهسته السيارة أثناء عبوره الطريق، فيما تمكن الأهالي من الإمساك بالسيارة بينما فر قائدها هاربًا.

وتبين من المعاينة الجنائية، وجود جثة لطفل يبلغ من العمر حوالي عامين، مُصاب بتهشم كامل وشديد بالجمجمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11148 جنح بلبيس لسنة 2017، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإحالة القضية إلى محكمة جنح بلبيس، وصرحت بدفن الجثة.