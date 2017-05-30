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مايا مرسي: 70% من ضحايا النزاعات المسلحة من النساء والأطفال

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مصراوي Masrawy

مايا مرسي: 70% من ضحايا النزاعات المسلحة من النساء والأطفال

02:11 م الثلاثاء 30 مايو 2017

مايا مرسي: 70% من ضحايا النزاعات المسلحة من النساء والأطفال

مايا مرسي

كتبت - هاجر حسني:

قالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن معظم ضحايا النزاعات المسلحة الراهنة من المدنيين في العالم، وحوالي 70%من الضحايا كانوا من النساء والأطفال.

وأضافت مرسي، خلال كلمتها في المحاضرة التي ألقتها بعنوان "المرأة في النزاعات المسلحة ودورها في حفظ السلام" بأكاديمية الشرطة، الثلاثاء، أن المرأة تُشكل جزء من أسرة حفظ السلام، وتركت أثرًا إيجابيًا علي بيئة حفظ السلام، سواء بدعمها لدور المرأة في بناء السلام أو في حماية حقوق المرأة.

واستعرضت الأطر والاتفاقات الدولية والقوانين التي تحافظ علي حقوق المرأة أثناء الصراعات والنزاعات وما بعد النزاع، وأهم قرارات مجلس الأمن حول المرأة والأمن والسلام، مشيرة إلى أنه في عام 2008 أصدر مجلس الأمن قراراً بأن استخدام العنف الجنسي ضد المرأة خلال النزاعات المسلحة يُعد جريمة حرب.

وأشارت إلى أن النساء أثبتن أن باستطاعتهن القيام بنفس الأدوار، وعلى نفس المستوى مثل نظرائهن من الرجال في جميع مجالات حفظ السلام.

وأوضحت مرسي، أن المرأة تمثل اليوم 4% من مجموع أفراد حفظ السلام البالغ عددهم 125000 تقريبًا، وتمثل المرأة قرابة 30% من الموظفين المدنين الدوليين. وأن المرأة تجنح دائمًا للسلام والاستقرار علي عكس الرجال الذين يجنحون للحرب واستخدام السلاح.

وأكدت رئيسة المجلس، أن ضباط قوات حفظ السلام هم سفراء في الخارج، وأن الضباط المصريين هم أكثر الضباط التزاماً ونادراً ما تأتي ضدهم شكاوى بالأمم المتحدة.

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