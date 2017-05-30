نبيلة مكرم: لابد من تكاتف مؤسسات الدولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية
نبيلة مكرم: لابد من تكاتف مؤسسات الدولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية
02:00 م الثلاثاء 30 مايو 2017
كتبت- نورا ممدوح:
قالت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الدولة ليست ضد الهجرة خارج البلاد، وإنما هي ضد الهجرة غير الشرعية حماية لأرواح أبنائها، مؤكدة على ضرورة تكاتف كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني للحد من هذا الأمر.
وشددت مكرم، خلال كلمتها في حفل تخرج دفعة جديدة في مجال تدريب وتأهيل الشباب ضمت 200 شاب من محافظة الغربية، ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الهجرة ومؤسسة مصر الخير، اليوم الثلاثاء، على أهمية ستراتيحية مكافحة الهجرة واهتمام الوزارة بالشباب خاصة في القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، قائلة "مكافحة الهجرة غير الشرعية مش بس بالتوعية وإنما بتوفير فرص العمل للشباب".
ووجهت مكرم كلمتها للشباب قائلة "عليكم دور بنقل خبراتكم وتجربتكم لتوعية غيركم من الشباب للابتعاد عن الهجرة"، متابعة "أنتم سفراء لمصر في الخارج ولما تهاجروا يكون بعلمكم وسلاحكم الثقافي".
وأشارت إلى أن مكافحة الهجرة غير الشرعية يكون بتأهيل الشباب وتوفير فرص العمل، موجهة حديثا للشباب: "بلدكم تحتاج لكم سواء الداخل والخارج والبلد تقف بجانبكم".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
وزارة الهجرة تُطلق الدفعة الثانية من برنامج تأهيل الشباب غدًا
-
الحكومة ردا على العمليات الإرهابية: "إنا إن شاء الله لمنتصرون"
-
"فكر وشاور".. حملة قومية كبرى للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية
-
رئيس غينيا: نرفض التدخل الأجنبي في ليبيا.. ومصر عليها مسؤولية كبيرة
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
قناة فضائية تهدد بوقف مسلسل "كفر دلهاب" لهذا السببفنون
-
تامر أمين يفقد الوعي في "هاني هز الجبل": "هتموتني وتقول لي آسف؟!"فنون
-
كيف يرى أصحاب المعاشات قرار الحكومة بالزيادة الجديدة؟أخبار
-
مدير مستشفى جامعة أكتوبر يكشف تفاصيل وفاة الطفل "يوسف"أخبار
-
"سحلية رامز" تفاجئ مصطفى خاطر وتثير رعبه - فيديوفنون
-
تعرف على عقوبة "كهربا" حال إدانته غدا بتبديد منقولات زوجتهأخبار