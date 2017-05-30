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نبيلة مكرم: لابد من تكاتف مؤسسات الدولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

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مصراوي Masrawy

نبيلة مكرم: لابد من تكاتف مؤسسات الدولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

02:00 م الثلاثاء 30 مايو 2017

نبيلة مكرم: لابد من تكاتف مؤسسات الدولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

كتبت- نورا ممدوح:

قالت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الدولة ليست ضد الهجرة خارج البلاد، وإنما هي ضد الهجرة غير الشرعية حماية لأرواح أبنائها، مؤكدة على ضرورة تكاتف كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني للحد من هذا الأمر.

وشددت مكرم، خلال كلمتها في حفل تخرج دفعة جديدة في مجال تدريب وتأهيل الشباب ضمت 200 شاب من محافظة الغربية، ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الهجرة ومؤسسة الخير، اليوم الثلاثاء، على أهمية ستراتيحية مكافحة الهجرة واهتمام الوزارة بالشباب خاصة في القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، قائلة "مكافحة الهجرة غير الشرعية مش بس بالتوعية وإنما بتوفير فرص العمل للشباب".

ووجهت مكرم كلمتها للشباب قائلة "عليكم دور بنقل خبراتكم وتجربتكم لتوعية غيركم من الشباب للابتعاد عن الهجرة"، متابعة "أنتم سفراء لمصر في الخارج ولما تهاجروا يكون بعلمكم وسلاحكم الثقافي".

وأشارت إلى أن مكافحة الهجرة غير الشرعية يكون بتأهيل الشباب وتوفير فرص العمل، موجهة حديثا للشباب: "بلدكم تحتاج لكم سواء الداخل والخارج والبلد تقف بجانبكم".

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