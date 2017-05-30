وزير الإسكان يشهد بدء الحفر بحي الفيلات في العاصمة الإدارية الجديدة
وزير الإسكان يشهد بدء الحفر بحي الفيلات في العاصمة الإدارية الجديدة
01:55 م الثلاثاء 30 مايو 2017
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كتبت- ندى الخولي:
تفقد مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بدء الحفر بحي الفيلات بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أنه من المقرر تنفيذ 328 فيلا، و157 تاون هاوس بإجمالي عدد 952 وحدة، وجميعها كاملة التشطيب.
وقال مدبولى إن أعمال تنفيذ الحي السكني (17 ألف وحدة سكنية في مراحل التنفيذ المختلفة)، يتم معها بالتوازي تنفيذ أعمال الطرق والمرافق والبنية الأساسية، مشيراً إلى أن نسبة تنفيذ المرافق التى تتولى وزارة الإسكان تنفيذها بالحى الحكومي 70 %، والذى تشرف الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة على تنفيذ مبانى الوزارات به، بينما تبلغ نسبة تنفيذ المرافق بالحي السكني 60 %.
وكلف الوزير بسرعة البدء في تنفيذ المباني الخدمية بالحي السكني، وأوضح أنه تم التأكيد على رؤساء شركات المقاولات المُنفذة للحي السكني، أن يتم الانتهاء من تشطيب منطقة كاملة بأعمال الطرق وتنسيق الموقع، لتكون نموذجاً لتسويق الوحدات السكنية بالمشروع، وطرحها للبيع في شهر يوليو المقبل.
ووجه الوزير مسئولي الهيئة بسرعة صرف مستحقات المقاولين حتى لا تتعطل الشركات المُنفذة، كما كلف المكتب الاستشاري المسئول عن العاصمة الإدارية الجديدة، بسرعة تقديم الرسومات والردود على الملاحظات التى أبداها المقاولون في مدة أقصاها 48 ساعة.
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