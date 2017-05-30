رئيس وزراء الهند يدعو العالم إلى تصرف مشترك

برلين - (د ب أ):

دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي العالم إلى التصرف في القضايا التي يواجهها على نحو مشترك.

وقال مودي اليوم الثلاثاء عقب لقائه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين: "نحن جميعا مرتبطون ببعضنا البعض، الديمقراطية والتنوع هما العماد الذي يستند عليه فعليا نظام دولي قائم على القواعد، من المهم أن نلتزم بهذه القواعد أيضا. فقط في هذه الحالة يمكن للعالم أن يخطو فعليا نحو المستقبل".

يذكر أن قمة مجموعة الدول الصناعية السبعة الكبرى شهدت خلافات كبيرة بين الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب وباقي الدول.

تجدر الإشارة إلى أن الهند ليست عضوة في مجموعة السبعة.

وأكد مودي أن بلاده تعتزم مواصلة تطوير نفسها "وفقا للمعاير العالمية"، مؤكدا أنه يعطي الأولوية لمستقبل نحو 800 مليون شاب في الهند، وقال: "نحتاج إلى تعليم مهني لهؤلاء الشباب، العالم كله معتمد على الابتكار الذي لا يمكن تحقيق تقدم بدونه"، مضيفا أن الهند مؤمنة بالوحدة الأوروبية وتريد أوروبا قوية.

وذكر مودي أن من بين التحديات الكبيرة التي تواجهها الهند الهجمات الإلكترونية، وقال: "يتعين هنا التمكن من التصرف في الوقت المناسب"، معربا عن أمله في أن تحصل بلاده على دعم من ألمانيا في تطوير الطيران المدني.