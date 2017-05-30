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تحطم طائرة عسكرية في مزرعة نائية في نيبال ومقتل الطيار

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مصراوي Masrawy

تحطم طائرة عسكرية في مزرعة نائية في نيبال ومقتل الطيار

02:01 م الثلاثاء 30 مايو 2017

تحطم طائرة عسكرية في مزرعة نائية في نيبال ومقتل الطيار

ارشيفية

كاتماندو- (د ب أ):

قال مسؤولون في نيبال إن طيارا لقي حتفه وأصيب طاقم مكون من شخصين على نحو خطيرا اليوم الثلاثاء، عندما تحطمت طائرة شحن تابعة للجيش عند مزرعة خلال أحوال طقسية سيئة في منطقة نائية شمال غربي البلاد .

وذكر المتحدث باسم الجيش النيبالي بهدور قاديات أن الطائرة ،التي كانت تحمل إمدادات غذائية من بلدة جنوبي البلاد إلى مدينة سيمكوت في منطقة هوملا، اضطرت لتحويل مسارها بسبب سوء الأحوال الجوية .

وأضاف قاديات :"لم تتمكن الطائرة من الهبوط في المطار لأن الطقس كان سيئا. توفي الطيار وتم نقل فردي الطاقم بطائرة إلى أقرب بلدة لتلقي العلاج".

ويأتي الحادث بعد ثلاثة أيام من تحطم طائرة شحن بالقرب من جبل إيفرست ومقتل قائدها ومساعده.

وأظهرت مقاطع نشرتها وسائل إعلام إلكترونية نيبالية عشرات السكان متجمعين حول موقع تحطم الطائرة بينما يتصاعد الدخان منها.

يشار إلى أن نيبال لا تمتلك سلاح جو، ولكن جيشها يمتلك أسطولا من المروحيات والطائرات.

وتعتمد بعض المناطق النائية في الدولة الواقعة بمنطقة الهيمالايا على الطيران في نقل الإمدادات والسفر، ولكن تحطم الطائرات تتكرر بسبب أحوال الطقس والتضاريس الوعرة.

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