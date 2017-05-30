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إقالة «توخيل» من تدريب دورتموند

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إقالة «توخيل» من تدريب دورتموند إقالة «توخيل» من تدريب دورتموند

التحرير

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ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، أقال توماس توخيل، المدير الفني للفريق، بسبب مشاكل مع إدارة النادي.

وقاد توخيل، بوروسيا دورتموند، لتحقيق لقب كأس ألمانيا للمرة الأولى منذ 5 أعوام، بفوزه في نهائي البطولة ضد آينتراخت فرانكفورت، بنتيجة 2-1، التي أقيمت السبت الماضي، بالملعب الأولمبي ببرلين.

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وكانت قد ذكرت تقارير صحفية، في وقتً سابق أن توماس توخيل، هاجم إدارة دورتمورند، بسبب عدم الأخذ برأيه حول تأجيل المباراة مع موناكو، ليوم واحد فقط إثر حادثة التفجير الشهيرة التي وقعت قبل اللقاء، في دوري أبطال أوروبا.

الجدير بالذكر أن بوروسيا دورتموند أنهى الموسم في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني "بوندسليجا" برصيد 64 نقطة خلف لايبزيج الثاني (67) وبايرن ميونخ البطل (82).

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التحرير

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