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رئيس مانشستر سيتي يؤكد بقاء أجويرو

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رئيس مانشستر سيتي يؤكد بقاء أجويرو رئيس مانشستر سيتي يؤكد بقاء أجويرو

التحرير

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أكد رئيس مانشستر سيتي، خلدون المبارك، على عدم وجود أي نية لدى النادي في تفريط في خدمات المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، وذلك حسبما نقل الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي.

وتثار العديد من الشكوك حول مستقبل أجويرو، مع الفريق وذلك بعدما تعاقد السيتي مع المهاجم البرازيلي جابرييل خيسوس، في شهر يناير الماضي وبات الخيار الأساسي لبيب جوارديولا، على حساب المهاجم الأرجنتيني.

وعاد أجويرو إلى التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي، من جديد عقب تعرض خيسوس للإصابة، ليتمكن من تسجيل 9 أهداف في أخر 3 شهور من الدوري الإنجليزي.

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وأكد المبارك على استمرار أجويرو في صفوف مانشستر سيتي، مشيرا إلى قراءته لبعض التكهنات حول مستقبل اللاعب الأرجنتيني التي لا يوجد لها أي أساس من الصحة، وخاصة تلك التي ربطت بين اللاعب البالغ من العمر 28 عاما وبين الانتقال إلى ريال مدريد.

وشدد المبارك على إن مانشستر سيتي، يرغب في التتويج بجميع الألقاب، ومن الضروري تواجد لاعب بقيمة وجودة أجويرو في قائمة الفريق.

كما أعرب المبارك عن أمنيته في استمرار يايا توريه، في صفوف الفريق لموسم جديد، خاصة أنه واحد من اللاعبين الذين ساهموا في نجاح الفريق، في السنوات الست الماضية، مشيرا في الوقت ذاته إلى ثقة الإدارة الكبيرة في المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

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التحرير

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