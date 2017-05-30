أخبار عاجلة

الجنايات تستمع لمرافعة دفاع المتهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف -
"الدستور": قانون الجمعيات الأهلية شهادة وفاة للمجتمع المدني -
سامي شرف: عبد الناصر لم يكن إخوانيًا.. وأهتم بنشر التعليم الأزهري -
صورة وخبر: سوريا في رمضان.. طفل صريع ونظرة وداع -
مصدر أمني عراقي: مقتل 23 شخصا وإصابة 22 في التفجير الانتحاري في محافظة الأنبار -
الخميس.. انطلاق احتفالات ليالي رمضان بسوهاج -
عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد -
ظهير فولفسبورج يجري الكشف الطبي في ميلان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. كفر الشيخ تسترد 1895 فدانًا من أراضي أملاك الدولة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. كفر الشيخ تسترد 1895 فدانًا من أراضي أملاك الدولة

01:52 م الثلاثاء 30 مايو 2017

  • عرض 5 صورة

    c570b7ea33.jpg

  • عرض 5 صورة

    2c36906816.jpg

  • عرض 5 صورة

    0baa8ec2bd.jpg

  • عرض 5 صورة

    a14c520663.jpg

  • عرض 5 صورة

    a0e8132689.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. محافظ المنوفية يفتتح وحدة جراحات القلب المفتوح بمستشفى الهلال الأحمر

الألبوم التالى

بالصور.. محافظ المنوفية يفتتح وحدة جراحات القلب المفتوح بمستشفى الهلال

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، استرداد 1895 فدانًا، من أراضي أملاك الدولة، بإجمالى عدد حالات 1748 حالة تعد، وذلك من خلال استمرار حملة حق الشعب، لإزالة التعديات، بمراكز وقرى المحافظة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أنه جرى تنفيذ 1748 حالة تعدى، حتى أمس الأثنين، عن طريق حملة الإزالات المكبرة، بمشاركة أجهزة المحافظة، لاستغلالها فى قامة المشروعات الاستثمارية ذات النفع العام.

وكان محافظ كفر الشيخ، تابع حملة حق الشعب لاسترداد أملاك الدولة، مشيرًا إلى أنه جرى وضع خطة زمنية بدأت من 17 من مايو الجارى، لتنفيذ إزالة كافة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة، مع الأنتهاء من تنفيذ تلك الإزالات خلال مدة زمنية تنتهى فى نهاية شهر مايو الجارى.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • توريد 178 ألف طن قمح لصوامع كفر الشيخ

    توريد 178 ألف طن قمح لصوامع كفر الشيخ

    أخبار
  • استمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة بعدد من المحافظات

    استمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة بعدد من المحافظات

    أخبار
  • محافظ سوهاج: استرداد 100% من أراضي الدولة بقيمة 39 مليار جنيه

    محافظ سوهاج: استرداد 100% من أراضي الدولة بقيمة 39 مليار جنيه

    أخبار
  • محافظ بني سويف: إزالة 99% من التعديات على أراضي الدولة..

    محافظ بني سويف: إزالة 99% من التعديات على أراضي الدولة.. "صور"

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • وفاة الطفل يوسف داخل مستشفى جامعة 6 أكتوبر

    وفاة الطفل يوسف داخل مستشفى جامعة 6 أكتوبرأخبار

  • أسعار ومواصفات سيارة برنامج المقالب

    ومواصفات سيارة برنامج المقالب "رامز تحت الأرض"سيارات

  • ترامب يعتبر قتل رجلين دافعا عن مسلمة محجبة

    يعتبر قتل رجلين دافعا عن مسلمة محجبة "غير مقبول"أخبار

  • فيديو يحصد أكثر من 52 مليون مشاهدة لطفلة تمشي بعد الولادة مباشرة

    يحصد أكثر من 52 مليون مشاهدة لطفلة تمشي بعد الولادة مباشرةهو وهي

  • "أوس أوس" يشمت في مصطفى خاطر:"برافو رامز"فنون

  • تغريدة.. كيف احتفل نجوم الأهلي بالدوري؟ رمضان وتريزيجيه وإيفونا

    تغريدة.. كيف احتفل نجوم الأهلي بالدوري؟ رمضان وتريزيجيه وإيفونارياضة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الاربعاء 31 مايو 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الاربعاء 31 مايو 2017 في بنك مصر

فيديو| «مكافحة التدخين»: مصر أكثر الدول ارتفاعا في نسبة المدخنين

فيديو| «مكافحة التدخين»: مصر أكثر الدول ارتفاعا في نسبة المدخنين

فيديو| فريدة الشوباشي: لم أفرق بين أعياد المسلمين والأقباط منذ طفولتي

فيديو| فريدة الشوباشي: لم أفرق بين أعياد المسلمين والأقباط منذ طفولتي

فيديو| «شادي» لمحمد نصر: ما تعملش «وحش» على الأهلي وتبقى «قطة» في حتة تانية

فيديو| «شادي» لمحمد نصر: ما تعملش «وحش» على الأهلي وتبقى «قطة» في حتة تانية