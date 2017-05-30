بالصور.. كفر الشيخ تسترد 1895 فدانًا من أراضي أملاك الدولة

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، استرداد 1895 فدانًا، من أراضي أملاك الدولة، بإجمالى عدد حالات 1748 حالة تعد، وذلك من خلال استمرار حملة حق الشعب، لإزالة التعديات، بمراكز وقرى المحافظة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أنه جرى تنفيذ 1748 حالة تعدى، حتى أمس الأثنين، عن طريق حملة الإزالات المكبرة، بمشاركة أجهزة المحافظة، لاستغلالها فى قامة المشروعات الاستثمارية ذات النفع العام.

وكان محافظ كفر الشيخ، تابع حملة حق الشعب لاسترداد أملاك الدولة، مشيرًا إلى أنه جرى وضع خطة زمنية بدأت من 17 من مايو الجارى، لتنفيذ إزالة كافة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة، مع الأنتهاء من تنفيذ تلك الإزالات خلال مدة زمنية تنتهى فى نهاية شهر مايو الجارى.