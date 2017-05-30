بالصور.. كفر الشيخ تسترد 1895 فدانًا من أراضي أملاك الدولة
بالصور.. كفر الشيخ تسترد 1895 فدانًا من أراضي أملاك الدولة
01:52 م الثلاثاء 30 مايو 2017
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بالصور.. محافظ المنوفية يفتتح وحدة جراحات القلب المفتوح بمستشفى الهلال
كفر الشيخ - إسلام عمار:
أعلن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، استرداد 1895 فدانًا، من أراضي أملاك الدولة، بإجمالى عدد حالات 1748 حالة تعد، وذلك من خلال استمرار حملة حق الشعب، لإزالة التعديات، بمراكز وقرى المحافظة.
وأكد محافظ كفر الشيخ، فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أنه جرى تنفيذ 1748 حالة تعدى، حتى أمس الأثنين، عن طريق حملة الإزالات المكبرة، بمشاركة أجهزة المحافظة، لاستغلالها فى قامة المشروعات الاستثمارية ذات النفع العام.
وكان محافظ كفر الشيخ، تابع حملة حق الشعب لاسترداد أملاك الدولة، مشيرًا إلى أنه جرى وضع خطة زمنية بدأت من 17 من مايو الجارى، لتنفيذ إزالة كافة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة، مع الأنتهاء من تنفيذ تلك الإزالات خلال مدة زمنية تنتهى فى نهاية شهر مايو الجارى.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
توريد 178 ألف طن قمح لصوامع كفر الشيخ
-
استمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة بعدد من المحافظات
-
محافظ سوهاج: استرداد 100% من أراضي الدولة بقيمة 39 مليار جنيه
-
محافظ بني سويف: إزالة 99% من التعديات على أراضي الدولة.. "صور"
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
وفاة الطفل يوسف داخل مستشفى جامعة 6 أكتوبرأخبار
-
أسعار ومواصفات سيارة برنامج المقالب "رامز تحت الأرض"سيارات
-
ترامب يعتبر قتل رجلين دافعا عن مسلمة محجبة "غير مقبول"أخبار
-
فيديو يحصد أكثر من 52 مليون مشاهدة لطفلة تمشي بعد الولادة مباشرةهو وهي
-
"أوس أوس" يشمت في مصطفى خاطر:"برافو رامز"فنون
-
تغريدة.. كيف احتفل نجوم الأهلي بالدوري؟ رمضان وتريزيجيه وإيفونارياضة