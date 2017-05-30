مطاردة مثيرة تنتهي بسقوط عصابة سرقة "التوك توك" في القليوبية
مطاردة مثيرة تنتهي بسقوط عصابة سرقة "التوك توك" في القليوبية
01:40 م الثلاثاء 30 مايو 2017
القليوبية - أسامه علاء الدين:
ضبطت مباحث القليوبية، بالاشتراك مع مجموعة من الأهالي، اليوم الثلاثاء، 3 أشخاص بحوزتهم مقص حديدي يسرقون مركبات "التوك توك" في مدينة العبور,
تلقى اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بأنه أثناء مرور النقيب محمد كامل ضابط مباحث إدارة تأمين مدينة العبور، بصحبة العميد عاصم الحجار رئيس قسم الأموال العامة، لتفقد الحالة الأمنية بالمدينة، تلاحظ لهما قدوم مركبة توك توك تسير مسرعة، وحاولا استيقافها، للوقوف على أمرها فلم يمتثل قائدها واستمر في السير مسرعًا.
طارد الشرطيان التوك توك، وتمكنا من ضبطه، وتبين أن مستقلها "ي.ع" 18 عامًا سائق توك توك، و"ع.أ" 29 عاماً عاطل، وتبين عدم حملها ثمة تراخيص، وبتفتيش التوك توك عثر داخله على مقص حديدي كبير.
وقدمت سيارة مسرعة، وترجل منها "محمد الحسيني أحمدي ساير" 32 عامًا، سائق توك توك، واتهم المتهمين المضبوطين بمحاولة سرقة "التوك توك" الخاص به، باستخدام المقص الحديدي المضبوط بحوزتهما.
جرى اصطحاب المتهمين ومركبة "التوك توك" رفقة المبلغ لمكان الواقعة، وتبين إمساكه بالمتهم الثالث ويدعى "محمود.غ" 29 عامًا، سائق توك توك، وبمواجهة المتهمين المضبوطين اعترفو بارتكاب تلك الوقائع.
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