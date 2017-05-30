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بالصور.. محافظ المنوفية يفتتح وحدة جراحات القلب المفتوح بمستشفى الهلال الأحمر

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ المنوفية يفتتح وحدة جراحات القلب المفتوح بمستشفى الهلال الأحمر

01:36 م الثلاثاء 30 مايو 2017

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المنوفية - مروة فاضل:

افتتح الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير وحدة جراحات القلب المفتوح والصدر بمستشفى الهلال الأحمر بالمنوفية بتكلفة 2,5 مليون جنيه، بحضور نقيب الأطباء ورئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر.

وتفقد المحافظ وحدة جراحات القلب والصدر، التي تضم 3 غرف عمليات مجهزة على أحدث مستوى طبى ووحدة جراحة القلب ذات التدخل المحدود، كما يوجد بالوحدة منظار بطن جراحى بتقنية "HD" وجهاز "c-arm".

كما تفقد عبد الباسط، وحدة العناية المركزة لجراحات القلب، التي تضم 5 أسرة مجهزة بالكامل، و5 أجهزة تنفس صناعي، فضلاً عن أجهزة قياس غازات الدم على مدار 24 ساعة.

من جانبه ثمن الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، جهد القائمين بجمعية الهلال الأحمر وغيرها من منظمات المجتمع المدني، مؤكدًا تطوير وحدة جراحات القلب ستكون إضافة جيدة للمنظومة الطبية بالمحافظة لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين للحد من معانتهم وآلامهم.

وتعد مستشفى الهلال الأحمر بالمنوفية أول مستشفى بالدلتا يجرى بها عمليات قلب مفتوح ذات التدخل المحدود، وأول مستشفى متخصصة في جراحة القلب للأطفال، كما تعد أول مستشفى تمتلك جهاز القسطرة البلونية المساعدة لعضلة القلب وكذا إجراء عمليات القلب بالمنظار.

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