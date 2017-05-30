تكليف قيادتين أمنيتين بارزتين بالتحقيق في الهجوم الإرهابي بالمنيا
تكليف قيادتين أمنيتين بارزتين بالتحقيق في الهجوم الإرهابي بالمنيا
01:31 م الثلاثاء 30 مايو 2017
أتوبيس المنيا
المنيا ــ ريمون الراوي:
كشفت مصادر أمنية رفيعة، أن وزارة الداخلية كلّفت قيادات ملمة بطبيعة الظروف الأمنية والجغرافية لمحافظة المنيا، بقيادة فريق التحقيقات الرفيع، الذي يدير عملية البحث عن الجناة الذين استهدفوا زوار دير "الأنبا صموئيل المعترف" بالصحراء الغربية، في النطاق الإداري لمحافظة المنيا.
وأكدت المصادر تكليف اللواء هشام نصر، برئاسة فريق الأمن العام، لكونه سبق له العمل في محافظة المنيا في عامي 2013 و2014، وترأس وقتها قطاع البحث الجنائي في عموم المحافظة، ويملك حصيلة معلوماتية عن الظروف الجغرافية للمحافظة، والمناطق التي ينتمي لها عناصر متشددة.
وأضافت المصادر: "تم إسناد رئاسة فريق البحث الجنائي للواء محمود عفيفي، المدير الحالي لقطاع البحث الجنائي بالمحافظة، وله فريق من معاونيه".
كان حوالي 10 إرهابيين قد نصبوا كمينا للأقباط، من زوار دير الأنبا "صموئيل المعترف" غرب مركزي العدوة ومغاغة، شمال محافظة المنيا، صباح يوم الجمعة 26 مايو الجاري، ما أسفر عن استشهاد 29 وإصابة 25 آخرين.
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