محافظ الجيزة يزور ضابط مركز شرطة الصف بعد إصابته خلال حملة إزالة

كتبت- ندى الخولي:

شهدت إحدى حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة التي قامت بها محافظة الجيزة، أمس، تعدي أحد المواطنين على نائب مأمور مركز الصف، المقدم إبراهيم عبد الغني، وإصابته بجرح سطحي بالرقبة وطعنتين بالظهر والكتف أثناء حملة لاسترداد أرض الدولة بمركز ومدينة الصف.

وقام اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، بزيارة لنائب مأمور مركز شرطة الصف بمستشفى الشرطة بالعجوزة للاطمئنان عليه.

وقال محافظ الجيزة إنه تم استرداد 4989 فدانًا من أراضي أملاك الدولة خلال الحملة التي نفذتهاالمحافظة أمس بالتعاون مع الجهات الأمنية ليصل إجمالي ما تم استرداده منذ بدء الحملات إلى 81 ألف و5722 فدانًا.

وأكد الدالي، في تصريحات له الثلاثاء، أن كافة الأحياء والمراكز والمدن تواصل تنفيذ الحملات وكافة القراراتالصادرة وإزالة مظاهر التعدي حتى يتم الانتهاء من تنفيذ كل القرارات الصادرة.

وأضاف أن حملة أمس أسفرت عن استرداد 87 فدانًا أملاك المحافظة و8 أسهم ولاية هيئة السككالحديدية و4 فدادين ولاية هيئة الأوقاف و6 فدادين ولاية الري والصرف و3303 فدانًا ولاية وزارةالزراعة والهيئات التابعة لها و66 فدانًا ولاية وزارة الآثار وفدان للطرق والكبارى و1520 فدانًاللقوات المسلحة.