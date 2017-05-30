إحالة المتهمين بقتل حفيدة الزعيم "محمد فريد" للجنايات

كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، بإحالة المتهمين بقتل نور أحمد أنور، حفيدة الزعيم الراحل محمد فريد، لمحكمة الجنايات.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن 3 أشقاء بينهم محبوس، اشتركوا، حيث قام متهمين بقتل الطالبة نور أحمد أنور، في شارع التسعين بالتجمع الخامس، وأن المتهمين هربا إلى السعودية برفقة بعض أفراد أسرتهما، عقب ارتكاب الحادث.

وتبين أن المتهم الثالث شقيق المتهمين ساعدهما على الهرب باستخراج أوراق سفرهما للسعودية عقب ارتكاب الحادث، وأمرت النيابة بوضع المتهمين الهاربين على قوائم الترقب والوصول.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الذي كان يقود السيارة المتسببة في الحادث طالب، كان برفقة شقيقه، وكانا يتسابقان بسيارتهما، إذ فوجئا بالمطب الصناعي، ولم يتمكن الشاب من السيطرة على السيارة فاصطدمت بسيارة المجني عليها وفار هاربا.

وكشف شهود عيان بالمنطقة، أن المجني عليها أثناء استقلال سيارتها قامت سيارة مسرعة بصدمها.

وأضاف شهود العيان، أن قائد السيارة المتسببة في الحادث أسرع بالهرب من المكان، في أثناء محاولات إخراج الشقيقتين من السيارة، وأكدوا أن السيارة المتسببة فى الحادث كانت تسابق سيارة أخرى بالشارع نفسه.