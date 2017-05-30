الأهلي يحدد موعد الاحتفال بالدوري

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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، الاحتفال غداً الأربعاء قبل انطلاق المران المسائي ، بالتتويج بدرع الدوري رقم 39 في تاريخه، وهذا بعد التعادل مع مصر المقاصة في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الاثنين على ملعب الجيش بالسويس

وقرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي ، السماح بتواجد وسائل الاعلام، والصحافة، في أرض الملعب، لتصوير احتفال اللاعبين والجهاز الفني، بدرع الدوري والتقاط الصور التذكارية قبل بدء المران.

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وأوضح مدير الكرة، إن الاحتفال بدرع الدوري جاء ترتيبه بشكل سريع، نظرًا لارتباط الفريق بالمشاركات الإفريقية خصوصًا مواجهة الوداد المغربي، المقرر لها الأحد المقبل في إطار الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري رابطة أبطال إفريقيا.