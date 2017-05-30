سيد معوض : بقاء الدوري في الأهلي طبيعي

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اعرب سيد معوض، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتحقيق أول بطولة له مع الفريق، كمدرِّب.

وقال «معوض» إن بقاء درع الدوري في، الأهلي أمر طبيعي في كل موسم، مشيرًا إلى أن هدف الجهاز الفني واللاعبين في بداية الموسم هو الحفاظ على لقب الدوري للمرة الثانية على التوالي.

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وأضاف «معوض» أن تحقيق الأهلي لقب الدوري، قبل نهاية المسابقة بأربع جولات، دليل على أن الفريق طوَّر من نفسه على مدار الموسم، وهذا يمكن اكتشافه من الأرقام الجيدة التي حققها.

وأوضح «معوض» أن تركيز الفريق حاليًا على مباراة الوداد، الأحد المقبل، في دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.