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وزير الرياضة يهنئ «محجوب» بعضوية الاتحاد الدولى لرفع الأثقال

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وزير الرياضة يهنئ «محجوب» بعضوية الاتحاد الدولى لرفع الأثقال وزير الرياضة يهنئ «محجوب» بعضوية الاتحاد الدولى لرفع الأثقال

التحرير

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هنأ المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، محمود محجوب، رئيس الاتحاد المصرى لرفع الأثقال، بفوزه بعضوية الاتحاد الدولى للعبة، فى الانتخابات التى أقيمت فى تايلاند، في مايو الجارى بمشاركة 144 دولة.

وأكد عبد العزيز، على إن تولي المصريين المناصب الدولية يدل على ثقة الاتحادات الدولية والإقليمية في ممثلي مشيرا إلى قدرات الكوادر المصرية على إدارة المؤسسات الدولية.

كما تمنى وزير الشباب والرياضة التوفيق لمحجوب، في منصبه الجديد في الفترة القادمة، الأمر الذى يتيح له العمل على تطوير لعبة رفع الاثقال، محليا ودوليا بعد أن حققت مصر ميداليتين أولمبيتين في رفع الاثقال في ريو دي جانيرو 2016.

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يذكر أن محجوب نجح مؤخرا فى الفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقى لرفع الأثقال، فى الانتخابات التى أقيمت فى الجزائر شهر مارس الماضى.

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التحرير

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