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طارق سليمان: شريف إكرامي قدّم موسمًا استثنائيًا

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طارق سليمان: شريف إكرامي قدّم موسمًا استثنائيًا طارق سليمان: شريف إكرامي قدّم موسمًا استثنائيًا

التحرير

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أعرب طارق سليمان، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب الدوري للمرة الـ39 في تاريخه.

وقال «سليمان» إن الأهلي يخوض موسمًا شاقًا، ولكنّ تميز جميع اللاعبين جعل الفريق يحسم اللقب قبل أربع جولات من نهاية المسابقة.

وأهدى «سليمان» اللقب إلى الجهاز الفني، وجميع اللاعبين الذين بذلوا جهدًا كبيرًا طوال الموسم.

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وأشاد مدرب الحرّاس بأداء حارسي الأهلي الأربعة في الموسم الحالي، خاصة شريف إكرامي، الذي قدّم موسمًا استثنائيًا، وتمكّن من الحفاظ على نظافة شباكه في أغلب مباريات الموسم الحالي، ولم يستقبل سوى 9 أهداف فقط.

وأضاف «سليمان» أن إكرامي لا ينسِب الفضل لنفسه في الأداء الجيد الذي يقدمه مع الأهلي في الموسم الحالي، ولكن إلى العمل الجماعي والتدريب مع الحراس الأربعة.

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التحرير

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