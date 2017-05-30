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مطالبات بـ«القوي عاملة» بالبرلمان لاستحداث باب بقانون العمل للعاملات بالمنازل

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مطالبات بـ«القوي عاملة» بالبرلمان لاستحداث باب بقانون العمل للعاملات بالمنازل مطالبات بـ«القوي عاملة» بالبرلمان لاستحداث باب بقانون العمل للعاملات بالمنازل

التحرير

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عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، جلسة استماع حول قانون العمل المقدم من بعدما وافقت عليه اللجنة، لليوم الثاني علي التوالي، بحضور عدد من ممثلي المجلس القومي للمرأة وأصحاب الأعمال والنقابات العمالية.

وطالب صلاح خليل، ممثل المجلس القومي للمرأة، باستحداث باب بمشروع قانون العمل ينظم عمل خادمات المنازل للحفاظ على حقوقهم وحمايتهم.

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وقال خليل، إنه يجب أن يكون هناك شركات تشغيل خاصة بإلحاق عاملات المنازل بعملهم، خصوصا أن العمل بالمنازل باب خلفي للاتجار بالبشر.

وتمسك خليل بإجازة الوضوع المحددة بالقانون بـ٤ شهور فضلا على إتاحة فترات راحة أكثر بالنسبة للمرأة التي لديها طفل «ذو إعاقة». 

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التحرير

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