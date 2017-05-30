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وزير النقل لـ«النواب»: استفدت من مقترحاتكم بخصوص رفع الدعم عن تذاكر المترو

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وزير النقل لـ«النواب»: استفدت من مقترحاتكم بخصوص رفع الدعم عن تذاكر المترو وزير النقل لـ«النواب»: استفدت من مقترحاتكم بخصوص رفع الدعم عن تذاكر المترو

التحرير

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قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل و المواصلات، إنه أكمل، اليوم، 100 يوم عمل بالوزارة، موضحًا أنه سيعلن خطة الوزارة بعد ١٠٠ يوم.

وأضاف «عرفات» قائلا :« لن أتمكن من تقييم نفسي بعد مرور 100 يوم ولكن يقوم نواب الشعب بهذه المهمة لأنكم اختيار الشعب».

وتابع خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: «استفدت من مقترحاتكم بخصوص رفع الدعم على تذاكر المترو و أقوم بتنفيذ بعضها».

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وأوضح الوزير، أنه منذ توليه مهمته في فبراير الماضي جلس مع مجموعة من الوزراء لحل مشاكل الموانئ، للوصول لمفهوم الشباك الواحد، مؤكداً سعيه للربط الإلكتروني بين لجنة الصادرات والواردات بخلاف الربط مع الجمارك.

 

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التحرير

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