غانا تستورد أتوبيسات متنوعة من مصر

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

بدأ اليوم وفد الاتحاد الغاني للنقل الجماعي الخاص زيارة إلى مصر، للتعاقد مع مجموعة منصور لتوريد صفقة كبرى من الأتوبيسات متنوعة الطرازات وسيارات الركوب إلى غانا.

وقال السفير محمد حيدر سفير مصر في غانا، في تصريح: إن "التعاقد يشمل توريد 200 أتوبيس 33 راكبا، و500 أتوبيس (14 – 16 راكبا)، و150 سيارة ركوب من طراز شيفروليه كوبالت، و50 سيارة شيفروليه سبارك، كما تم الاتفاق على الجوانب المرتبطة بهذه الصفقة من صيانة وتدريب وتوفير قطع غيار وغيرها، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في المنتج المصري، ويفتح المجال لانطلاقه في غانا".

شاهد أيضا

وأوضح أن الصفقة هي الثانية خلال أشهر قليلة، حيث قامت الشركة بتوريد 100 أتوبيس و250 سيارة ركوب في نهاية شهر نوفمبر 2016، وأكد أن هذه الصفقة سيكون لها انعكاس إيجابي كبير على دعم الصادرات المصرية وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، كما أنها ستفتح المجال للشركة المصرية لزيادة حصتها في السوق الغاني الواعد الذي يعد من ناحية أخرى بوابة إلى باقي دول غرب أفريقيا.

وتابع السفير حيدر أن السفارة قامت برعاية الاتصالات والمفاوضات منذ بدايتها من شهور، وذلك في إطار الدبلوماسية الاقتصادية التي تعد في مقدمة أولويات وزارة الخارجية المصرية لتعزيز وترسيخ التواجد المصري الاقتصادي والاستثماري في أفريقيا.