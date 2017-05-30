أخبار عاجلة

الجنايات تستمع لمرافعة دفاع المتهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف -
"الدستور": قانون الجمعيات الأهلية شهادة وفاة للمجتمع المدني -
سامي شرف: عبد الناصر لم يكن إخوانيًا.. وأهتم بنشر التعليم الأزهري -
صورة وخبر: سوريا في رمضان.. طفل صريع ونظرة وداع -
مصدر أمني عراقي: مقتل 23 شخصا وإصابة 22 في التفجير الانتحاري في محافظة الأنبار -
الخميس.. انطلاق احتفالات ليالي رمضان بسوهاج -
عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد -
ظهير فولفسبورج يجري الكشف الطبي في ميلان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«خارجية البرلمان» توافق على زيادة رسوم التأشيرات

Google+ Print
«خارجية البرلمان» توافق على زيادة رسوم التأشيرات «خارجية البرلمان» توافق على زيادة رسوم التأشيرات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980، بفرض رسم لصالح الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، والذي ينص على رفع الرسم المقررعلى التأشيرات السياحية، والخدمات السياحية، والخدمات القنصلية، المقدمة للمصريين بالخارج من 5 جنيهات إلى 10 جنيهًا.

جاء ذلك بعدما استمعت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة النائب كريم درويش، وكيل اللجنة وبحضور النائب طارق رضوان وكيل اللجنة، والنائب طارق الخولى أمين سر اللجنة، إلى وجهة نظر السفير هشام ماهر، الأمين العام لهيئة تمويل المباني بوزارة الخارجية، وبعد مناقشة الأعضاء لمشروع القانون وتبادل وجهات النظر بشأنه، انتهت اللجنة إلى الموافقة عليه كما جاء من ، لدعم خطة الهيئة الهادفة إلى تملك البعثات المصرية لمقارها بالخارج ومواجهة أزمة نقص التمويل التي تواجهها لاسيما بعد انخفاض سعر الجنيه في مواجهة الدولار، خاصة بعد تولي الهيئة مسئولية دفع إيجار مقار البعثات المصرية بالخارج.

شاهد أيضا

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
يسار ألمانيا يطالبون الحكومة بأن توافق أفعالها كلماتها الحادة ضد ترامب

يسار ألمانيا يطالبون الحكومة بأن توافق أفعالها كلماتها الحادة ضد ترامب

خطة البرلمان تطالب الحكومة بالعمل على خفض الدين الداخلى والخارجي

خطة البرلمان تطالب الحكومة بالعمل على خفض الدين الداخلى والخارجي

الحكومة تغازل النقابات المستقلة بعد تهديدات منظمة العمل الدولية

الحكومة تغازل النقابات المستقلة بعد تهديدات منظمة العمل الدولية

«هنري» تجدد طلبها بعقد جلسة طارئة عن الإرهاب بحضور الحكومة

«هنري» تجدد طلبها بعقد جلسة طارئة عن الإرهاب بحضور الحكومة